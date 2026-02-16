Senatörler, BAE'nin World Liberty Financial'daki payı için CFIUS incelemesi talep etti - Son Dakika
Senatörler, BAE'nin World Liberty Financial'daki payı için CFIUS incelemesi talep etti

Senatörler, BAE\'nin World Liberty Financial\'daki payı için CFIUS incelemesi talep etti
16.02.2026 11:42
İki Demokrat senatör, Trump ile bağlantılı kripto projesi World Liberty Financial'da BAE hükümetine yakın bir kuruluşun bildirilen 500 milyon dolarlık payının ulusal güvenlik incelemesinden geçirilmesini istedi. Senatörler, Hazine Bakanı Bessent'e 5 Mart'a kadar yanıt vermesi için süre tanıdı.

Senato Bankacılık Komitesi üyeleri Elizabeth Warren ve Andy Kim, cuma günü Hazine Bakanı Scott Bessent'e gönderdikleri mektupta, ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi'nin (CFIUS) söz konusu anlaşmayı incelemesi gerekip gerekmediğinin belirlenmesini talep etti. CFIUS, yabancı yatırımları ulusal güvenlik riskleri açısından değerlendiren, Hazine Bakanlığı liderliğindeki kurumlar arası bir paneldir.

Senatörler, Bessent'e yanıt vermesi için 5 Mart tarihine kadar süre tanıdı. Mektupta, CFIUS'un işlemi daha önce inceleyip incelemediği veya ABD Başkanı Donald Trump'a bu konuda herhangi bir tavsiyede bulunup bulunmadığı soruldu. Hazine Bakanlığı, yorum talebine henüz yanıt vermedi.

G42 ANLAŞMASININ DETAYLARI

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre BAE'nin ulusal güvenlik danışmanı ve ülkenin en büyük egemenlik varlık fonunun yöneticisi Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan tarafından desteklenen G42 şirketi, Trump'ın ocak 2025'teki ikinci göreve başlama töreninden birkaç gün önce World Liberty Financial'ın yüzde 49'luk hissesini satın aldı.

Anlaşma, Aryam Investment 1 adlı bir kuruluş aracılığıyla gerçekleştirildi ve Eric Trump tarafından imzalandı. Kaynaklara göre ilk 250 milyon dolarlık ön ödemeden 187 milyon doları Trump aile şirketlerine, en az 31 milyon doları ise Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi ve World Liberty'nin kurucu ortağı Steve Witkoff'un ailesiyle bağlantılı şirketlere yönlendirildi. Trump, yatırımdan haberdar olmadığını açıklamıştı.

SENATÖRLERDEN VERİ GÜVENLİĞİ UYARISI

Warren ve Kim, CFIUS'un yabancı hükümetlere hassas teknolojiye veya kişisel verilere erişim sağlayabilecek işlemleri inceleme yetkisinin açık olduğunu savundu. Senatörler, World Liberty Financial'ın kullanıcılardan kişisel bilgi topladığını ve BAE veya Çin'in bu verilere erişim kazanıp kazanamayacağını sorguladı.

Senatörler ayrıca G42'nin Çin ordusuna teknoloji desteği sağlamış olabileceğine ilişkin uzun süredir devam eden ABD istihbarat uyarılarına dikkat çekti. G42, Çinli firmalarla bağlantıları nedeniyle her iki partiden de eleştiriyle karşılaşmıştı. Şirket, Huawei ve Beijing Genomics Institute ile ilişkilendirilmişti. G42, 2024 yılının başında Çinli şirketlerden çıktığını açıklamıştı.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Senatörler, BAE'nin World Liberty Financial'daki payı için CFIUS incelemesi talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:07
SON DAKİKA: Senatörler, BAE'nin World Liberty Financial'daki payı için CFIUS incelemesi talep etti - Son Dakika
