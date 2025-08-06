SharpLink dev Ethereum alımıyla varlıklarını artırmayı sürdürüyor

Dijital varlık yatırım şirketi SharpLink, Ether biriktirme stratejisinin son halkasında 264,5 milyon dolarlık yeni alımlarla toplam ETH portföyünü 521.939 adet ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine yükseltti. Şirketin tüm Ether'ini proof-of-stake mekanizmasıyla stake etmesi ve elde ettiği gelirler, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırıyor.

SharpLink Tek Haftada 264 Milyon Dolarlık Ethereum Aldı

Dijital varlık yatırım şirketi SharpLink, temmuz sonu ile ağustos başı arasında toplam 83.562 Ether (ETH) satın aldı. Yapılan bu alımların toplam tutarı 264,5 milyon dolar olarak açıklandı. Şirketin elindeki Ether miktarı 521.939'a yükselirken, toplam portföy değeri güncel piyasa fiyatıyla 1,91 milyar dolara ulaştı.

SharpLink'in tüm ETH varlıkları, Ethereum'un proof-of-stake mekanizmasıyla stake ediliyor. Bu sayede şirket bugüne kadar toplam 929 ETH ödül elde etti ve yaklaşık 3,3 milyon dolar ek getiri sağladı. Sektör raporlarına göre SharpLink'in Ether başına hisseye düşen ETH oranı (ETH konsantrasyonu) 3,66 seviyesine yükseldi. Bu oran, şirketin Ether stratejisini uygulamaya başladığı günden bu yana yüzde 83 artış anlamına geliyor.

Haziran ayından bu yana Ether biriktirme stratejisini sürdüren SharpLink, geçtiğimiz haftalarda BitMine Immersion Technologies'in gerisinde kaldı. BitMine, son alımla birlikte toplamda 833.137 ETH ile sektörün en büyük kamu Ether hazinesine sahip şirketi oldu. Şirketlerin güncel sıralamasında, Ether Machine ve Ethereum Foundation da öne çıkan kurumlar arasında yer alıyor.

Son olarak, spot Ether ETF'lerinde de önemli gelişmeler yaşandı. Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarından tek bir günde 465 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Özellikle büyük fonların yüksek miktarda çıkış yapması, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerinde değişikliğe gittiğine işaret etti.