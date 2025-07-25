SharpLink eski BlackRock çalışanını CEO yaptı - Son Dakika
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SharpLink eski BlackRock çalışanını CEO yaptı

SharpLink eski BlackRock çalışanını CEO yaptı
25.07.2025 19:13
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Ether hazinesi rekabetinde SharpLink, rakibi BitMine'ın 2 milyar dolarlık alımına eski bir BlackRock yöneticisini işe alarak yanıt verdi. Kurumsal Ether yatırımları ve stratejik transferler piyasadaki dinamikleri yeniden şekillendiriyor. Joseph Chalom'un yeni görevi, şirketin Ethereum odaklı büyüme hedefini gösteriyor.

Kurumsal Ether yatırım yarışında tansiyon yükseliyor. SharpLink, en büyük rakibi BitMine'ın devasa Ether alımını duyurmasının hemen ardından, yirmi yıllık BlackRock tecrübesi olan Joseph Chalom'u eş CEO olarak atayarak stratejik bir karşı hamle yaptı. Bu gelişme, iki şirket arasındaki Ether sahipliği mücadelesini yeni bir seviyeye taşıyor.

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SharpLink, Ether piyasasındaki rekabetin hızlandığı bir dönemde önemli bir adım atarak, 20 yıl boyunca BlackRock'ta üst düzey yöneticilik yapan Joseph Chalom'u ortak CEO olarak görevlendirdiğini açıkladı. Chalom'un, SharpLink'in küresel piyasalardaki büyüme stratejisi ile Ethereum tabanlı dijital altyapı projelerinden sorumlu olacağı belirtildi.

Joseph Chalom, BlackRock'ta dijital varlıklar, endeks ve veri ilişkileri ile yatırım stratejilerinden sorumluydu. Chalom ayrıca, tokenlaştırılmış varlık platformu Securitize ve yapay zeka tabanlı analiz şirketi ClarityAI'nin yönetim kurulunda da görev aldı. SharpLink, geçtiğimiz yıl Ethereum hazinesini duyurduğunda Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin'i de yönetim kurulu başkanlığına getirmişti.

Şirketin bu yeni transferi, BitMine Immersion Technologies'in 566 bin 776 Ether (yaklaşık 2 milyar dolar) değerinde büyük bir alım açıklamasından hemen sonra gerçekleşti. BitMine'ın son hamlesiyle birlikte, firmanın Ethereum varlıkları 360 bin 807 Ether ile sınırlı kalan SharpLink'i geride bıraktı. BitMine, haziran sonunda Ethereum hazinesi kuracağını açıklamış, yönetim kurulu başkanlığına ise kripto piyasalarının tanınan ismi Tom Lee'yi getirmişti.

Uzmanlara göre bu tür transfer ve büyük alımlar, kurumsal şirketlerin dijital varlıklar konusundaki rekabetini yeni bir boyuta taşıyor. SharpLink'in yeni CEO'su Chalom, şirketin Ethereum ekosistemine olan bağlılığının "cesur ve yenilikçi bir vizyonun göstergesi" olduğunu belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SharpLink eski BlackRock çalışanını CEO yaptı - Son Dakika

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