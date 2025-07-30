SharpLink Ethereum alımlarını hızlandırma kararı aldı

Kurumsal Ethereum birikimi yarışında tansiyon yükseliyor. Ethereum'un kurucularından Joe Lubin'in yönetimindeki SharpLink Gaming, piyasadaki diğer tüm projelerden daha hızlı Ether biriktirme iddiasıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin bu agresif stratejisi, BitMine gibi devlerle olan rekabeti kızıştırırken potansiyel ETF onayları öncesi kurumsal talebin boyutunu gözler önüne seriyor.

Joe Lubin SharpLink İçin En Hızlı ETH Biriktirme Stratejisini Duyurdu

SharpLink Gaming, Ethereum tabanlı varlık biriktirme yarışında hızla yol alıyor. Şirketin başkanı Joe Lubin, Ether'i en hızlı şekilde toplayan şirket olmayı hedeflediklerini belirtti. Lubin, "Tamamı tedavüldeki hisse başına, diğer tüm Ethereum projelerinden daha hızlı Ether biriktireceğimize inanıyoruz." dedi. Şirket, her gün düzenli olarak sermaye toplayarak ETH rezervini artırıyor ve mevcut varlıklarını "staking" yoluyla değerlendirerek ek kazanç sağlıyor.

Ethereum alım yarışında SharpLink, BitMine Immersion Technologies ile doğrudan rekabet halinde. Son verilere göre BitMine, 566.800 ETH ile ilk sırada yer alırken, SharpLink 360.800 ETH ile ikinci sırada bulunuyor. Bu iki şirketin dışında Ethereum Foundation, The Ether Machine ve PulseChain gibi kurumlar da en büyük ETH hazinelerine sahipler. Ayrıca Coinbase, Bit Digital ve Golem Foundation gibi platformlar da 100.000'den fazla ETH bulunduruyor.

Sektör analizlerine göre büyük şirketlerin ETH toplama yarışı Ether talebini artırarak fiyatlarda yükselişi destekliyor. Son üç ayda Ethereum yüzde 110 değer kazanarak 3.800 dolara yükseldi. Analistlere göre bu kurumsal talep artışı, Ethereum'un giderek finansal altyapının bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

SharpLink'in risk yönetiminde ise temkinli bir yaklaşım benimsediği belirtiliyor. Şirketin şu anda kaldıraç kullanmadığı, ancak ilerleyen dönemde dönüştürülebilir tahvil ihracı gibi finansman yöntemlerini değerlendirdiği ifade ediliyor. Lubin, "Her ne olursa olsun, riski kontrol altında tutacağız ve temkinli davranacağız." dedi.