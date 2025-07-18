SharpLink Gaming 6 milyar dolarlık Ethereum alımı planını açıkladı - Son Dakika
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SharpLink Gaming 6 milyar dolarlık Ethereum alımı planını açıkladı

SharpLink Gaming 6 milyar dolarlık Ethereum alımı planını açıkladı
18.07.2025 12:12
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SharpLink Gaming hisse satışını 6 milyar dolara çıkararak Ethereum (ETH) rezervini genişletmeyi hedefliyor. Verilere göre SharpLink Gaming, son 9 günde 515 milyon dolar değerinde ETH aldı.

Oyun sektöründe faaliyet gösteren SharpLink Gaming, Ethereum hazinesini genişletmek için hisse senedi satış limitini 6 milyar dolara yükseltti. Şirket, son dokuz günde 515 milyon dolar değerinde Ethereum satın alarak dijital varlık stratejisini güçlendirdi.

SharpLink Gaming Ethereum İçin 6 Milyar Dolar Değerinde Hisse Satacak

Joseph Lubin tarafından desteklenen SharpLink Gaming, daha fazla Ether satın almak amacıyla gerçekleştireceği hisse senedi satış miktarını önemli ölçüde artırdığını duyurdu. Şirket, son dokuz gün içinde hazinesine 515 milyon dolar değerinde Ether ekledi.

SharpLink, kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu izahname ekinde, satabileceği adi hisse senedi miktarını 1 milyar dolardan 6 milyar dolara yükselttiğini bildirdi. Şirket, önceki izahnamede olduğu gibi, elde edilecek gelirin büyük bir bölümünü Ether alımında kullanacağını belirtti. Açıklamada, "Elde edeceğimiz nakit gelirlerin tamamına yakınını Ether almak için kullanmayı planlıyoruz. Bu arzdan elde edilecek gelirleri ayrıca işletme sermayesi ihtiyaçları, genel kurumsal amaçlar, operasyonel giderler ve temel satış ortaklığı pazarlama faaliyetleri için de kullanmayı düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eğer SharpLink, 6 milyar doların tamamını bugün hazinesi için ETH almak üzere kullanırsa, bu durum dolaşımdaki toplam ETH arzının yaklaşık yüzde 1,38'ine sahip olacağı anlamına geliyor.

Şirketin ETH alım stratejisi devam ederken, pazartesi günü itibarıyla en büyük kurumsal ETH sahibi konumuna yükselmişti. Yakın tarihli bir sosyal medya paylaşımında ise SharpLink, hazinesi için 1 milyon ETH tutma hedefine işaret etti. Salı günü itibarıyla şirketin rezervinde 280 binden fazla ETH bulunduğu ve bu varlığın yaklaşık yüzde 99,7'sinin stake edildiği bildirildi. Şirket, 2 Haziran ile 15 Temmuz arasında staking ödülü olarak 1,49 milyon dolar değerinde 415 ETH üretti.

Genişletilmiş hisse arzına yönelik düzenleyici başvurunun ardından SharpLink, 115 milyon dolar değerinde 32 bin 892 ETH daha satın aldı. Zincir üstü veri analiz platformlarından elde edilen bilgilere göre şirketin son dokuz gün içinde gerçekleştirdiği ETH alımlarının toplam değeri 515 milyon dolara ulaştı. Sektör analistleri, SharpLink'in Ethereum Vakfının toplam ETH varlığını geride bırakmasının ekosistem için pozitif bir katalizör görevi gördüğünü belirtti.

Bu gelişmeler yaşanırken SharpLink Gaming (SBET) hisseleri, perşembe günkü işlem seansını yüzde 2,62'lik bir düşüşle 36,40 dolardan kapattı. Hisse, seans sonrası işlemlerde de düşüşünü sürdürerek yüzde 4,95'lik bir kayıpla 34,60 dolara geriledi. SBET, yılbaşından bu yana yüzde 350 değer kazanmış olsa da 29 Mayıs'taki 79,21 dolarlık zirvesinden yüzde 54 aşağıda işlem görüyor.

SharpLink, mart ayında sona eren çeyrekte gelirlerinin yıllık bazda yüzde 24 azaldığını, net kâr marjının ise aynı dönemde yüzde 110 gerilediğini açıklamıştı. Şirketin bir sonraki çeyrek sonuçlarını 13 Ağustos'ta duyurması bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para SharpLink Gaming 6 milyar dolarlık Ethereum alımı planını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SharpLink Gaming 6 milyar dolarlık Ethereum alımı planını açıkladı - Son Dakika
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