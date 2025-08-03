SharpLink milyarlık ETH portföyünü büyütmeye devam ediyor - Son Dakika
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SharpLink milyarlık ETH portföyünü büyütmeye devam ediyor

SharpLink milyarlık ETH portföyünü büyütmeye devam ediyor
03.08.2025 14:46
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SharpLink son 48 saatte 108,57 milyon dolar harcayarak 30.755 ETH satın aldı ve toplam Ethereym varlığını 1,65 milyar dolara çıkardı. The Ether Machine ise 57 milyon dolarlık alımla Ethereum Foundation'ı geride bıraktı. Şirketler Ethereum'u staking getirisi ve programlanabilirlik özellikleri nedeniyle hazine stratejilerinin merkezine yerleştiriyor.

Kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir trend ortaya çıkıyor. Şirketler Bitcoin'in yanı sıra Ethereum'u da hazine stratejilerinin temelinde konumlandırıyor. NoOnes CEO'su Ray Youssef'in 'teknoloji hissesi ile dijital para birimi arası hibrit' olarak tanımladığı Ethereum, akıllı sözleşme kabiliyeti ve staking özellikleriyle kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Ethereum Kurumsal Yatırımlarda Bitcoin'i Yakalamaya Başlıyor

SharpLink'in agresif ETH biriktirme stratejisi son alımlarla daha da güçlendi. Şirket perşembe günü 43,09 milyon dolar USDC harcayarak 11.259 ETH satın almış, ortalama fiyat 3.828 dolar olmuştu. En büyük tek transfer 23,56 milyon dolar değerinde 6.914 Ethereum oldu.

The Ether Machine'in başarısı da dikkat çekici boyutlarda. Şirket geçen hafta 56,9 milyon dolarlık bir satın alımla hazinesine 15.000 ETH ekledi. ETH başına ortalama 3.809 dolar ödenen bu alım, Ethereum'un 10. yıldönümüyle aynı zamana denk geldi. Bu hareketle The Ether Machine'in portföyü 334.757 ETH'ye yükseldi.

StrategicETHReserve verilerine göre The Ether Machine artık sadece BitMine ve SharpLink'in ardından üçüncü en büyük kurumsal ETH sahibi konumunda. Daha da önemlisi, şirket Ethereum Foundation'ın 234.000 ETH'sini geride bırakarak önemli bir başarıya ulaştı.

Ethereum'un kurumsal benimsenme sürecinin arkasında önemli faktörler bulunuyor. Mevcut durumda Ethereum, tokenize edilmiş varlıkların ve stablecoinlerin çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Platform, 13,4 milyar dolarlık gerçek dünya varlık piyasasının yüzde 58,1'ini kontrol ediyor.

Uzmanlar bu gelişmenin Ethereum'un dijital ekonominin rezerv para birimi haline dönüşümünü hızlandıracağını belirtiyor. Tokenize finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler için Ethereum giderek daha kritik bir altyapı haline geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SharpLink milyarlık ETH portföyünü büyütmeye devam ediyor - Son Dakika

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