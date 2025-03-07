Siber suçtan devlet hazinesine: ABD\'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı

ABD hükümeti elinde tuttuğu 17,7 milyar dolar değerindeki 198.109 Bitcoin ile dünyanın en büyük kripto varlık sahibi ulus-devleti konumuna yükseldi. Başkan Donald Trump'ın 6 Mart'ta imzaladığı idari emirle kurulan Stratejik Bitcoin Rezervi, cezai ve sivil varlık el koyma işlemleri sonucunda elde edilen dijital paraları barındıracak. Silk Road ve Bitfinex gibi büyük operasyonlarda ele geçirilen kripto varlıklar, ABD'nin rezervini oluşturan temel kaynaklar olarak öne çıkıyor.

ABD Hükümetinin Ele Geçirdiği Bitcoin Varlıklar Nereden Geldi?

ABD hükümeti, yaklaşık 198.109 Bitcoin'i elinde bulunduruyor ve bu miktar şu anda 17,7 milyar dolar değerinde. Bu dijital varlıkların önemli bir kısmı, Başkan Donald Trump'ın 6 Mart tarihinde imzaladığı idari emirle kurulan "Stratejik Bitcoin Rezervi"nin temelini oluşturacak. Söz konusu emir, cezai veya sivil varlık el koyma işlemleri sonucunda elde edilen Bitcoin'lerin bu rezervde tutulmasını öngörüyor.

Federal kurumlara ellerindeki el konulmuş Bitcoin miktarını belirleme görevi de verilen emirle birlikte, ABD dünyanın en büyük Bitcoin sahibi ulus-devleti konumuna geldi. Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence'ın verilerine göre sunulan bu bilgiler ışığında, ABD'nin Bitcoin varlığının nasıl oluştuğuna dair zaman çizelgesi önem kazanıyor.

ABD'nin Bitcoin serüveni, 3 Kasım 2020'de yasadışı çevrimiçi pazar İlk Silk Road ile başladı. Yetkililer, bu platformu hackleyen ve "Birey X" olarak tanımlanan kimliği belirsiz bir kişiden 960 milyon dolar değerinde 69.370 Bitcoin ele geçirdi. Bu kişi, ABD'li yetkililerin 2013 yılında kapatılmadan önce Ross Ulbricht'in Silk Road platformuyla ilişkili cüzdan adreslerinden çalınan Bitcoin'leri takip etmesi üzerine fonları teslim etti. 30 Aralık 2024'te bir bölge mahkemesi, 69.370 Bitcoin'e el konulmasını engelleme talebini reddederek Adalet Bakanlığı'na 6,5 milyar dolara ulaşan bu varlığı satma yetkisi verdi.

Bir diğer önemli olay ise 31 Ocak 2022'de gerçekleşti. ABD kolluk kuvvetleri, Bitfinex hackeri Ilya Lichtenstein'ın bulut depolama hesabına erişim sağladıktan sonra, yaklaşık 2.000 kripto cüzdan adresi ve ilgili özel anahtarları içeren bir dosya bularak 94.636 Bitcoin ele geçirdi. Bu miktar, Lichtenstein'ın Bitfinex'ten çaldığı toplam 119.754 Bitcoin'in yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyordu. Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, yetkililer arama emrini uygulamadan önce kalan 25.111 Bitcoin'i aklamayı başardı ve çift 2024 yılı sonlarında sırasıyla beş yıl ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Galaxy'nin araştırma başkanı Alex Thorn'a göre, çalınan Bitfinex fonları yalnızca el konulan varlıklar olduğu için gelecekte Bitfinex'e iade edilebilir.

Mart 2022'de ABD yetkilileri, İkinci Silk Road operasyonunda James "Jimmy" Zhong adlı bir hackerdan 51.351 Bitcoin ele geçirdi ve başarılı bir el koyma işlemi gerçekleştirdi. Zhong, yetkililerin Kasım 2022'de evindeki banyo dolabında saklanan bir patlamış mısır kutusunda ve yer altı kasasında Bitcoin cihazları bulmasından yaklaşık dört ay sonra varlıkları teslim etti. O dönemde yaklaşık 3,38 milyar dolar değerindeki bu miktar, ABD tarihindeki en büyük finansal varlık el koymalarından biri olarak kayıtlara geçti.

ABD yönetimi, 14 Mart 2023'te Zhong'dan ele geçirilen Bitcoin'den 9.861 adetini 215,7 milyon dolar karşılığında sattı. Zhong'un varlıklarından kalan Bitcoin'in 2023 yılı boyunca dört parti halinde daha tasfiye edilmesi planlanıyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Geçtiğimiz Ocak ayında, Adalet Bakanlığı Silk Road'dan ele geçirilen 198.109 Bitcoin'i satmak için yetki aldı, fakat Biden yönetimi Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlama tarihinden önce harekete geçmedi.

Stratejik Bitcoin Rezervi başlangıçta sadece el konulan Bitcoin ile oluşturulacak olsa da Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Ticaret ve Hazine Bakanları, ABD vergi mükelleflerine ek yük getirmeden rezerve nasıl daha fazla Bitcoin eklenebileceğini araştıracak. Rezervin kurulması, içindeki hiçbir Bitcoin'in satılmayacağı anlamına geliyor. Bu durum, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı David Sacks'ın önceki ABD yönetimini eleştirdiği bir konu olarak öne çıkıyor.