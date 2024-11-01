Singapur bankacılık devi DBS kripto dünyasına adım attı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Singapur bankacılık devi DBS kripto dünyasına adım attı

Singapur bankacılık devi DBS kripto dünyasına adım attı

Blockchain altyapı şirketi Paxos, Singapur'un en büyük bankası DBS ile iş birliği yaparak yeni stablecoini Global Dollar'ı (USDG) piyasaya sürdü. Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) düzenleyici çerçevesine uyumlu olarak geliştirilen USDG, şirketin altıncı dijital varlık lansmanı olma özelliğini taşıyor.

01.11.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında kurumsal adaptasyonun hız kazandığı son dönemde, Paxos'un yeni stablecoin projesi, bölgedeki dijital varlık geleceğine şekil veriyor. DBS Bank, USDG rezervlerinin nakit yönetimi ve saklama hizmetlerinde birincil bankacılık ortağı olarak hizmet verecek.

Singapur Kripto Ekosisteminde Yeni Dönem

Paxos Digital Singapore tarafından ihraç edilecek olan USDG, başlangıçta Ethereum (ETH) Blockchain ağında erişime açılacak. Şirket, zamanla diğer Blockchain ağlarına da entegrasyon planladığını açıkladı.

MAS'ın geçen yıl Ağustos ayında yayınladığı dijital varlık düzenleyici çerçevesi, bölgedeki stablecoinler için yüksek değer istikrarını hedefliyor. Bu kapsamda yerel stablecoinler için düşük riskli ve yüksek likiditeye sahip rezerv varlık teminatı ile minimum bir milyon Singapur doları temel sermaye şartı aranıyor.

Paxos yetkilisi Ronak Daya, işletmelerin stablecoinlere olan ilgisinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu vurguladı. Daya, USDG'nin üst düzey bir bankacılık ortağı ile küresel ölçekte stablecoin inovasyonunu ve işletme adaptasyonunu hızlandıracağını söyledi.

USDG, Paxos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlattığı Lift Dollar'dan (USDL) sonra ikinci yerelleştirilmiş stablecoin girişimi olarak öne çıkıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kripto Para, Blockchain, Singapur, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Singapur bankacılık devi DBS kripto dünyasına adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: Singapur bankacılık devi DBS kripto dünyasına adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.