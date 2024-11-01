Singapur bankacılık devi DBS kripto dünyasına adım attı

Kripto Para

Kripto para dünyasında kurumsal adaptasyonun hız kazandığı son dönemde, Paxos'un yeni stablecoin projesi, bölgedeki dijital varlık geleceğine şekil veriyor. DBS Bank, USDG rezervlerinin nakit yönetimi ve saklama hizmetlerinde birincil bankacılık ortağı olarak hizmet verecek.

Singapur Kripto Ekosisteminde Yeni Dönem

Paxos Digital Singapore tarafından ihraç edilecek olan USDG, başlangıçta Ethereum (ETH) Blockchain ağında erişime açılacak. Şirket, zamanla diğer Blockchain ağlarına da entegrasyon planladığını açıkladı.

MAS'ın geçen yıl Ağustos ayında yayınladığı dijital varlık düzenleyici çerçevesi, bölgedeki stablecoinler için yüksek değer istikrarını hedefliyor. Bu kapsamda yerel stablecoinler için düşük riskli ve yüksek likiditeye sahip rezerv varlık teminatı ile minimum bir milyon Singapur doları temel sermaye şartı aranıyor.

Paxos yetkilisi Ronak Daya, işletmelerin stablecoinlere olan ilgisinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu vurguladı. Daya, USDG'nin üst düzey bir bankacılık ortağı ile küresel ölçekte stablecoin inovasyonunu ve işletme adaptasyonunu hızlandıracağını söyledi.

USDG, Paxos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlattığı Lift Dollar'dan (USDL) sonra ikinci yerelleştirilmiş stablecoin girişimi olarak öne çıkıyor.