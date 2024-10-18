Singapur finans devi kripto teknolojilerini bankacılığa entegre ediyor

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Finans dünyasının dijital dönüşümünde yeni bir sayfa açılıyor. DBS Bank tarafından geliştirilen "Token Hizmetleri", Ethereum uyumlu izinli Blockchain altyapısı ile bankacılık sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Bu yenilikçi sistem, çok uluslu şirketlerin grup içi işlemlerini 7/24 gerçekleştirebilmesini sağlarken programlanabilir ödüller ve koşullu ödemeler gibi özelliklerle iş dünyasına yeni fırsatlar yaratıyor.

Ethereum Uyumlu Bankacılık

DBS Bank, Blockchain teknolojisini bankacılık hizmetlerine entegre ederek sektörde öncü bir adım attı. "DBS Token Hizmetleri" olarak adlandırılan bu yeni sistem, kurumsal müşterilerin finansal işlemlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Sistemin temelini oluşturan Ethereum uyumlu izinli Blockchain, bankanın mevcut ödeme altyapısıyla entegre edildi. Bu sayede, çok uluslu şirketler grup içi işlemlerini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Akıllı sözleşmeler aracılığıyla programlanabilir ödüller ve koşullu ödemeler gibi yenilikçi özellikler de sunuluyor.

DBS Bank'ta global işlem hizmetleri grup başkanı Lim Soon Chong, bu yeni hizmetin şirketlere ve kamu sektörü kuruluşlarına önemli avantajlar sağlayacağını belirtti. Chong "DBS Token Hizmetleri, müşterilerimizin likidite yönetimini optimize etmelerini, operasyonel iş akışlarını kolaylaştırmalarını ve iş direncini güçlendirmelerini sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Banka, izinli bir Blockchain kullanarak bu hizmetler üzerinde tam kontrol sağlıyor. Bu yaklaşım, DBS'nin Blockchain teknolojisinin avantajlarından yararlanırken uyumluluk standartlarına bağlı kalmasına olanak tanıyor. Bu gelişme, geleneksel bankacılık ile kripto teknolojileri arasında bir köprü oluşturarak finans sektörünün geleceğine yön veriyor.