Şirketler artık nakit yerine kripto para rezervini tercih ediyor
Şirketler artık nakit yerine kripto para rezervini tercih ediyor

20.08.2025 16:45
Halka açık şirketler 2025'te dijital varlık hazineleri kurarak 15 milyar dolar toplarken geleneksel kripto girişim yatırımları yüzde 56 azaldı. HYPE token Bitcoin'den sonra hazinelerde en çok tercih edilen ikinci kripto para birimi oldu. Bu değişim kurumsal yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Halka açık şirketler artık geleneksel nakit rezervleri yerine kripto para varlıklarını tercih ediyor. Bu köklü değişim ağustos ayına kadar 15 milyar doları aşan kaynak toplama ile sonuçlandı. Kurumsal strateji değişikliği, piyasalarda önemli etkiler yaratırken geleneksel girişim sermayesi dünyasını da derinden etkiliyor.

Temmuz Ayı Kripto Hazine Yatırımlarında Rekor Kırdı

Kripto para rezervi oluşturma stratejisini benimseyen şirketler, hisse fiyatlarında önemli artışlar yaşıyor. Lion Group'un Hyperliquid için 600 milyon dolarlık anlaşma duyurusu şirketin hisselerinde yüzde 20'lik bir yükselişe neden oldu.

Bitcoin rezervlerde birincil tercih olmaya devam ederken, Hyperliquid'in HYPE tokenı beklenmedik bir şekilde ikinci sırada yer almaya başladı. Yaklaşık 1,5 milyar dolar HYPE tokenı da güvence altına alındı ve gelecekteki alımlar için ek nakit ayrıldı.

Geleneksel kripto girişim yatırımları 2025'te dramatik bir düşüş yaşadı. Toplam anlaşma sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 1.933'ten 856'ya düşerek yüzde 56'lık bir azalma kaydetti.

DCG, Paradigm ve Galaxy gibi köklü kripto yatırım fonları kripto rezerv yatırımlarına katılıyor. Bu strateji değişimi, kurumsal yatırımcıların kripto rezerv stratejilerini halka açık piyasa likiditesinden yararlanırken kripto yatırımını elde etmenin daha acil bir yolu olarak gördüğünü gösteriyor.

Temmuz ayında yaklaşık 6,2 milyar dolarlık aylık rezerv birikimi kaydedilen en yüksek tek aylık rekoru temsil ediyor. Bu rakam, halka açık piyasalarda bu yatırım yaklaşımının hızlanan benimsenmesini ve kripto dünyasında köklü değişimlerin yaşandığını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:31
