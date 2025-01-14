Şirketlerin Bitcoin alımları yeni bir trende dönüşüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Şirketlerin Bitcoin alımları yeni bir trende dönüşüyor

Şirketlerin Bitcoin alımları yeni bir trende dönüşüyor

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, şirketlerin Bitcoin (BTC) edinme stratejilerinin piyasayı önemli ölçüde etkileyecek gözden kaçan bir mega trend olduğunu açıkladı. MicroStrategy'nin 43 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının ardından 70'ten fazla halka açık şirketin bilançolarına Bitcoin eklediğini vurgulayan Hougan, bu sayının katlanarak artmasını bekliyor.

14.01.2025 17:57
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Kurumsal Bitcoin yatırımlarında yeni bir dönem başlıyor. Bitwise CIO'su Matt Hougan'a göre MicroStrategy'nin 2024'te sadece bir yılda üretilen tüm Bitcoin'den daha fazlasını satın alması, şirketlerin kripto para stratejilerindeki ciddi değişimin habercisi oldu.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin Varlıklarını Artırıyor

MicroStrategy, 2020'den bu yana toplam 450.000 BTC'yi portföyüne ekledi. Bu miktar, Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yaklaşık yüzde 2,1'ine denk geliyor.

Hougan, kurumsal yatırımcıların Bitcoin talebinin farklı nedenlere dayandığını belirtiyor. Bazı şirketler hisse değerlerini yükseltmeyi hedeflerken, bazıları dolar değer kaybından korunmayı tercih ediyor.

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu'nun aralık ayında uygulamaya koyduğu yeni kural, Bitcoin'in şirket bilançolarında gerçek değeriyle gösterilmesine olanak tanıyor. Bu değişiklik, kurumsal Bitcoin yatırımlarını daha cazip hale getiriyor.

Halka açık kripto şirketleri Coinbase ve MARA ile birlikte Block, Tesla ve Mercado Libre toplam 141.302 Bitcoin bulunduruyor. SpaceX ve Block.one gibi özel şirketler ise en az 368.043 Bitcoin'e sahip.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Şirketlerin Bitcoin alımları yeni bir trende dönüşüyor - Son Dakika

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