Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir - Son Dakika
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Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir

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CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, Bitcoin (BTC) fiyat hareketinin büyük ölçüde Coinbase'deki balinalar tarafından etkilendiğini ortaya koydu. 26 Şubat tarihli X gönderisinde paylaşılan analize göre Coinbase'in spot hacmi son hafta içinde yüzde 30'un üzerine çıktı. Bu durum hem boğa piyasasını hem de son düzeltmeyi ABD'li kurumsal yatırımcıların yönlendirdiğine işaret ediyor.

27.02.2025 13:47
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Bitcoin piyasasında yaşanan son gelişmeler, kurumsal yatırımcıların etkisini daha net ortaya koyuyor. CryptoQuant verilerine göre Coinbase'deki balinalar fiyat hareketlerinde kritik rol oynarken, Coinbase BTC priminin negatif kalması, ABD merkezli yatırımcıların piyasa üzerindeki hakimiyetini gösteriyor. Bu gelişmeler, Bitcoin'in geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.

Coinbase Kripto Para Piyasalarını Manipüle Ediyor İddiası

Coinbase'deki balina faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, spot Bitcoin ETF'leri önemli bir dönüm noktasından geçti. SoSoValue verilerine göre 25 Şubat'ta ETF'lerden 937,78 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu rakam, 19 Aralık 2024'teki 680 milyon dolarlık önceki rekoru önemli ölçüde aşarak, kurumsal yatırımcılardan gelen satış baskısının arttığını gösteriyor.

10x Research tarafından yayımlanan rapor daha da ilginç bir tabloyu gözler önüne seriyor. ABD Bitcoin ETF girişlerinin yalnızca yüzde 44'ü uzun vadeli elde tutma amacı taşıyor. Geri kalan kısmın muhtemelen arbitraj stratejilerine bağlı olduğu düşünülüyor. Bu durum, Bitcoin'e çok varlıklı portföylerde bir yatırım aracı olarak gerçek uzun vadeli talebin, medya anlatılarının öne sürdüğünden önemli ölçüde daha sınırlı olabileceğini gösteriyor.

Fiyat düzeltmesi büyük ölçüde makroekonomik faktörlerden kaynaklanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithalata yönelik önerdiği yüzde 25'lik ek gümrük vergileri Mart ayında yürürlüğe girecek. Bu durum enflasyon endişelerini daha da artırıyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen CryptoQuant'ın CEO'su uzun vadede iyimserliğini koruyor. 19 Şubat tarihli analizinde, Bitcoin'in boğa döngüsünün hala devam ettiğini savundu. Geçmiş döngülerde de tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yüzde 30'a varan fiyat düşüşlerinin görüldüğünü ve bunun ayı piyasasına işaret etmediğini vurguladı.

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
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    Yorumlar (1)

  • Hakan Durak:
    Kim olacaktı ihtimal mi veriyorsun 0 0 Yanıtla
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