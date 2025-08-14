Solana ağında USDC benimsenmesini artıracak dev ortaklık - Son Dakika
Solana ağında USDC benimsenmesini artıracak dev ortaklık

14.08.2025 15:17
Solana Blockchain ağında faaliyet gösteren Squads platformu stratejik ortaklığını duyurdu. İki platformun hedeflediği bu girişim, USDC kullanımının Solana Blockchain ağında genişletilmesini hedefliyor.

Coinbase'in Squads ile stratejik ortaklığı Solana ağındaki USDC kullanımını artırmayı hedefliyor. İş birliği, Squads'ın ürün paketinde güvence altına alınan 1 milyar doları aşan USDC teminatı üzerine kurulu. Coinbase'in yeniden başlattığı Stablecoin Bootstrap Fund, Aave, Jupiter, Morpho ve Kamino gibi DeFi protokollerinde stablecoin benimsemesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Solana Blockchain Ağında USDC Kullanımı Dev Ortaklıkla Artacak

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, son dönemde stablecoin alanında attığı adımlarla dikkat çekiyor. Şirketin yeniden başlattığı Stablecoin Bootstrap Fund, merkeziyetsiz finans protokollerinde stablecoin kullanımını ilerletmeyi amaçlıyor.

Bu girişimin kilit unsuru, Aave, Jupiter, Morpho ve Kamino gibi önde gelen DeFi protokollerinde USDC kullanımının sağlanması. Squads ve Coinbase, bu entegrasyonu altyapı, ürünler ve uygulama programlama arayüzleri içindeki entegrasyonla daha da artırmayı hedefliyor.

İki platform, Squads'ın ürünlerinde güvence altına alınan 1 milyar doları aşan USDC'ye veya Solana'daki arzın yaklaşık yüzde 15'ine sahip mevcut çekimi kullanacak. Coinbase'in iş geliştirme sorumlusu Shan Aggarwal, ortaklığın önemini vurguladı. Aggarwal, "Squads, Solana ekosistemi genelinde zincir üstü stablecoin yaygınlaşmasını yönlendiriyor. USDC'yi ürün paketlerinde derinlemesine entegre ederek müşterileri için daha fazla değer açığa çıkarırken onları desteklemek konusunda heyecanlıyız." dedi.

Squads'ın büyüme hikayesi 2021'de programlanabilir kendi kendine saklama altyapısının başlatılmasıyla başladı. Protokol, Squads Multisig'in tanıtılması ve 10 milyar doları aşan değerin güvence altına alınmasıyla önemli kilometre taşlarına ulaştı. Protokol ayrıca 5 milyar doları aşan stablecoin transferi gerçekleştirdi.

Günümüzde USDC tarafından desteklenen Squads'ın ürün paketi, ABD doları tasarruf iş hesabı Altitude, kişisel finans uygulaması Fuse ve stablecoin destekli API Grid'i içeriyor. USDC gibi stablecoinler, genel kurumsal ilgi ve düzenleyici gelişmeler tarafından desteklenerek son 18 ayda Squads'ın ana büyüme vektörü haline geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Solana

