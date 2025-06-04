Solana ağının yıldızı dev yatırım toplayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana ağının yıldızı dev yatırım toplayacak

Solana ağının yıldızı dev yatırım toplayacak
04.06.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana tabanlı memecoin üreticisi Pump.fun, 4 milyar dolarlık değerleme ile token satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Platform günlük gelirlerinin 7 milyon doları bulması sonrasında yatırımcı ilgisi artıyor. Halka açık ve özel yatırımcılara sunulacak bu token satışıyla 1 milyar dolar toplanması hedefleniyor. Lansmanın tarihi ise henüz bilinmiyor.

Kripto para dünyasında memecoin trendi 2024'te zirve yaptı ve bu başarının arkasındaki en büyük güç Pump.fun oldu. 2024 başında hayata geçen proje, kullanıcıların kolayca token oluşturmasını sağlayarak Solana Blockchain ağındaki işlem hacmini önemli ölçüde artırdı. Blockworks raporuna göre şirket şimdi bu başarıyı sermaye artışına dönüştürmeyi hedefliyor.

Pump.fun Başarısını Büyük Sermayeye Dönüştürüyor

Pump.fun platformu, 2024'ün başlarında lansmanını yaptığından bu yana çarpıcı bir gelişim süreci yaşadı. Platform, herkesin hızlı ve kolay bir şekilde token dağıtmasını sağlıyor ve şu anda Solana'daki memecoin lansmanlarının ve işlemlerinin çoğunluğundan sorumlu olarak ağa önemli gelir getiriyor.

Verilere göre platformun günlük geliri 23 Ocak'ta 7 milyon doların üzerinde zirve yaptı ancak o zamandan beri günde yaklaşık 1 milyon dolara düştü. Bu gelir modeli, platformun sürdürülebilir bir iş stratejisine sahip olduğunu gösteriyor.

Platform, arz ve talebe göre token fiyatlarını ayarlayan bir bağlama eğrisi ile tasarlandı. Başlangıçta, Pump'ta lansmana yapılan bir token 69.000 dolarlık piyasa değerine ulaştığında merkezi olmayan işlem platformu Raydium'a geçiş yapıyordu.

Pump.fun, PumpSwap adında özel bir otomatik piyasa yapıcı lansmanı yaptığında sektörde çalkantı yaratı. Raydium buna rakip bir memecoin üreticisi olan LaunchLab'i lansmanı yaparak yanıt verdi.

Yatırımcılar artık memecoin altyapısına büyük sermaye yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Token satışının halka açık ve özel yatırımcılara sunulacağı bildiriliyor ancak lansmanın ne zaman veya nerede gerçekleşeceği belirsiz.

Kripto Para, Blockchain, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana ağının yıldızı dev yatırım toplayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
19:32
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: Solana ağının yıldızı dev yatırım toplayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.