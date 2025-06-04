Solana ağının yıldızı dev yatırım toplayacak

Kripto para dünyasında memecoin trendi 2024'te zirve yaptı ve bu başarının arkasındaki en büyük güç Pump.fun oldu. 2024 başında hayata geçen proje, kullanıcıların kolayca token oluşturmasını sağlayarak Solana Blockchain ağındaki işlem hacmini önemli ölçüde artırdı. Blockworks raporuna göre şirket şimdi bu başarıyı sermaye artışına dönüştürmeyi hedefliyor.

Pump.fun Başarısını Büyük Sermayeye Dönüştürüyor

Pump.fun platformu, 2024'ün başlarında lansmanını yaptığından bu yana çarpıcı bir gelişim süreci yaşadı. Platform, herkesin hızlı ve kolay bir şekilde token dağıtmasını sağlıyor ve şu anda Solana'daki memecoin lansmanlarının ve işlemlerinin çoğunluğundan sorumlu olarak ağa önemli gelir getiriyor.

Verilere göre platformun günlük geliri 23 Ocak'ta 7 milyon doların üzerinde zirve yaptı ancak o zamandan beri günde yaklaşık 1 milyon dolara düştü. Bu gelir modeli, platformun sürdürülebilir bir iş stratejisine sahip olduğunu gösteriyor.

Platform, arz ve talebe göre token fiyatlarını ayarlayan bir bağlama eğrisi ile tasarlandı. Başlangıçta, Pump'ta lansmana yapılan bir token 69.000 dolarlık piyasa değerine ulaştığında merkezi olmayan işlem platformu Raydium'a geçiş yapıyordu.

Pump.fun, PumpSwap adında özel bir otomatik piyasa yapıcı lansmanı yaptığında sektörde çalkantı yaratı. Raydium buna rakip bir memecoin üreticisi olan LaunchLab'i lansmanı yaparak yanıt verdi.

Yatırımcılar artık memecoin altyapısına büyük sermaye yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Token satışının halka açık ve özel yatırımcılara sunulacağı bildiriliyor ancak lansmanın ne zaman veya nerede gerçekleşeceği belirsiz.