Solana biriktiren şirket tüm varlıklarını sattı

Eski adı Sharps Technology olan Nasdaq şirketinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu açıklamaya göre, 16 Ekim itibarıyla kasasında yaklaşık 223,8 milyon dolar nakit bulunuyor. SOL satışlarının tamamlanmasıyla geri alım teklifinin kripto paranın fiyatına bağlı olması yönündeki önceki plan da kaldırıldı.

SkyAI, Ağustos 2025'te başlattığı Solana biriktirme stratejisi kapsamında 2 milyonun üzerinde SOL almıştı. Son karar, şirketin kripto varlık tutarak büyüme planından yatırımcılara nakit dönüşü sağlayan bir yapıya geçişini gösteriyor.

GERİ ALIM İÇİN BORÇLANMAYACAK

Teklif, dolaşımdaki hisselerin ve kapsama alınan her varant sınıfının yüzde 95'ine kadarını içeriyor. Hisse başına 3 dolar ödenecek. Varant sahipleri de bu haklarını önce hisseye çevirmeden teklife katılabilecek. Varant ödemesinde 3 dolardan 0,0001 dolarlık kullanım bedeli düşülecek.

Geri alımın tamamı mevcut nakitle karşılanacak. Şirket, işlem için borçlanmaya veya yeni finansman sağlamaya ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Yaklaşık 201,3 milyon dolarlık üst tutara ulaşılması, teklif sınırlarının tamamı kadar katılım olmasına bağlı bulunuyor.

Süreçte ilgili menkul kıymet grupları için asgari katılım koşulları uygulanacak. Bir sınıfta belirlenen sınırın üzerinde başvuru gelirse alımlar orantılı yapılacak. Yatırımcılar, teklif süresi dolmadan başvurularını geri çekebilecek.

SOLANA ÜZERİNDEKİ PLANI SÜRÜYOR

SOL rezervini boşaltan SkyAI, Solana üzerindeki stablecoin altyapısını yapay zekayla birleştiren finansal platform geliştirmeyi hedefliyor. Token biriktirme stratejisinden çıkış, ağ üzerinde ürün geliştirme planının da sona erdiği anlamına gelmiyor.

Şirket, geri alım sonrasında Nasdaq'ta işlem görmeye devam etmeyi amaçlıyor. Teklifin, uzatılmadığı veya daha erken sonlandırılmadığı takdirde, New York saatiyle 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece sona ermesi planlanıyor.