Solana Blockchain ağı beşinci yıldönümünü kutluyor - Son Dakika
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Kripto Para

Solana Blockchain ağı beşinci yıldönümünü kutluyor

Solana Blockchain ağı beşinci yıldönümünü kutluyor

Katman-1 Blockchain ağı Solana, beşinci yılını kutlarken etkileyici bir yolculuğu geride bıraktı. 16 Mart 2020'de başlatılan ağ, bugüne kadar 408 milyar işlem ve merkezi olmayan borsalarda yaklaşık 1 trilyon dolarlık değer aktardı. FTX çöküşüyle darbe alan Solana, memecoin ile yeniden yükseldi ve Trump yönetiminin Dijital Varlık Stoğuna dahil edilmesi beklenen kripto paralar arasına girdi.

17.03.2025 11:16
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Solana Labs CEO'su Anatoly Yakovenko ve kurucu ortağı Raj Gokal tarafından 2020'de, dünya COVID-19 pandemisine karşı acil önlemler almaya başladığı sırada piyasaya sürülen Solana, kısa sürede "Ethereum katili" olarak anılmaya başladı. Beş yıllık serüveni boyunca keskin iniş çıkışlar yaşayan Solana, 77,8 milyar dolarlık piyasa değerinden 3 milyar dolara düştü ve tekrar 140 milyar dolara yükseldi. Bu hızlı toparlanma ve ağın yaşadığı teknik sorunlar, Solana'nın kripto dünyasındaki yerini ve geleceğini tartışma konusu yapıyor.

Solana Ekosisteminin Beş Yıllık Dönüşüm Hikayesi

Solana'nın temelleri 2017'nin sonlarına kadar uzanıyor. Yakovenko, Blockchain'ler için "Proof of History" adlı bir zaman tutma yöntemini anlatan bir teknik belge yayınladı. Ancak Solana'nın resmi lansmanı, Mart 2020'de gerçekleşti.

Solana'nın yüksek hızlı, düşük maliyetli Blockchain mimarisi, kripto odaklı risk sermayesi firması Multicoin Capital'in desteğiyle güçlendi. 2019'da yaklaşık 20 milyon dolarlık özel token satışı gerçekleştiren Solana, 2021 boğa piyasasının zirvesinde 77,8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

2022 ayı piyasasında Sam Bankman-Fried'in FTX borsasının çöküşü, Solana için yıkıcı oldu. FTX, Solana Labs ve Solana Foundation'dan yaklaşık 58 milyon token satın almıştı. Bu bağlantı, FTX'in iflasıyla Solana fiyatının 8,30 dolara kadar düşmesine neden oldu.

Ancak 2023, Solana için güçlü bir geri dönüşün başlangıcı oldu. Memecoin çılgınlığı, Solana'nın toparlanmasının en büyük itici güçlerinden biri haline geldi. Bonk, Dogwifhat (WIF) ve diğer Solana tabanlı memecoinler milyarlarca dolarlık piyasa değerlerine ulaştı.

Özellikle Donald Trump'ın iç çevresi tarafından Ocak 2024'te piyasaya sürülen Official Trump (TRUMP) tokenı, Solana ekosisteminin görünürlüğünü büyük ölçüde artırdı. TRUMP memecoin, Solana DeFi'nin toplam kilitli değerini kısa süreliğine 14,2 milyar dolara çıkardı.

Solana ayrıca kripto telefon pazarına girdi. Mayıs 2023'te piyasaya sürülen "Solana Saga" ve daha sonra tanıtılan "Solana Seeker" akıllı telefonları, 140.000'den fazla ön sipariş aldı.

Trump yönetiminin Mart 2025'te açıkladığı Dijital Varlık Stoğuna Solana'nın dahil edilecek olması, kripto para için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu gelişme, Solana'nın beş yıllık yolculuğundaki en önemli kazanımlardan biri olarak kabul ediliyor.

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Son Dakika Kripto Para Solana Blockchain ağı beşinci yıldönümünü kutluyor - Son Dakika

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