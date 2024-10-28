Solana Blockchain ağı günlük gelirlerde Ethereum'u geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

Solana Blockchain ağı günlük gelirlerde Ethereum'u geride bıraktı

Solana Blockchain ağı günlük gelirlerde Ethereum\'u geride bıraktı

Solana, son 24 saatte 2,54 milyon dolarlık işlem ücreti elde ederek Ethereum'u sollayarak kripto alanında en çok ücret üreten beşinci protokol konumuna yükseldi. Bu başarıda ağın önde gelen merkezi olmayan borsası (DEX) Raydium'daki büyüyen işlem hacmi belirleyici rol üstlendi.

28.10.2024 17:54
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Solana Blockchain ağı monolitik ölçeklendirme yaklaşımıyla önemli bir başarıya imza attı. Katman 2 çözümlerine ihtiyaç duymadan işlem hacmini artıran Solana, 28 Ekim'de Ethereum'un (ETH) 2,07 milyon dolarlık günlük gelirini aşmayı başardı.

Memecoin Çılgınlığı Solana Gelirlerini Uçurdu

Merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Solana'nın başarısı, Blockchain ağları arasındaki rekabette yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Uzun vadeli verilere bakıldığında Ethereum hala aylık 134,6 milyon dolar ile liderliğini koruyor. Solana ise 61,3 milyon dolarlık aylık geliriyle Ethereum'un yüzde 45'ine ulaştı.

Memecoin işlemleri Solana ağının gelirlerinde önemli pay sahibi. Pump.fun platformu üzerinden gerçekleşen işlemler, son ayda yaklaşık 29,5 milyon dolar gelir sağladı. Bu rakam, Solana'nın aylık gelirlerinin yüzde 47'sinden fazlasına tekabül ediyor.

Solana'nın tek katmanlı yapısı, işlem hızını ve maliyetini optimize ederek rekabet avantajı yaratıyor. Bu yaklaşım, Ethereum'un yan zincirlere bağımlı yapısına alternatif bir çözüm sunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Solana Blockchain ağı günlük gelirlerde Ethereum'u geride bıraktı - Son Dakika

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