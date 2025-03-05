Solana Blockchain ağı tartışmalı güncellemelere gidiyor - Son Dakika
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Solana Blockchain ağı tartışmalı güncellemelere gidiyor

Solana Blockchain ağı tartışmalı güncellemelere gidiyor

Solana'nın mart ayında oylanacak protokol güncellemeleri, ağın uzun vadeli sağlığı için önemli adımlar olarak görülürken validatör gelirlerini yüzde 95'e kadar azaltma potansiyeli taşıyor. VanEck dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel, bu değişikliklerin enflasyonu düşürerek Solana'nın sürdürülebilirliğini güçlendireceğini savunuyor.

05.03.2025 10:26
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Solana Blockchain ekosisteminde köklü değişiklikler gerçekleşiyor. Mart ayında validatörlerin oyuna sunulacak iki önemli Solana İyileştirme Belgesi (SIMD), bir yandan stake edenlerin ödüllerini garantilerken diğer yandan SOL tokenının enflasyon oranını yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Multicoin Capital öncülüğündeki bu öneriler, ABD'de potansiyel SOL ETF'leri için düzenlemelerin tartışıldığı kritik bir döneme denk geliyor ve Solana ekosisteminin geleceğini şekillendirecek önemli kararlar olarak değerlendiriliyor.

Solana İçin Yeni Dönemin Kaderi Belirlenecek

Varlık yöneticisi VanEck, Solana'nın mart ayında oylanacak protokol güncellemelerinin validatör gelirlerini ciddi oranda etkileyecek bir dönüm noktası olacağına vurgu yapıyor.

Solana validatörleri, iki kritik Solana İyileştirme Belgesi (SIMD) üzerine oylama yapacak. İlk güncelleme olan SIMD 0123, Solana'nın öncelik ücretlerini validatör stake edenlerine dağıtmak için protokol içi bir sistem sunacak. Öncelik ücretleri, ağ gelirlerinin yüzde 40'ını oluşturuyor ancak validatörler şu anda bu ücretleri stake edenlerle paylaşmak zorunda değil.

İkinci güncelleme SIMD 0228 ise daha radikal bir değişim getiriyor. Bu öneri, SOL'ün enflasyon oranını stake edilen token arzının yüzdesine göre ayarlayarak potansiyel olarak seyreltmeyi azaltacak ve satış baskısını düşürecek.

Şubat itibariyle, Solana'nın enflasyon oranı yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, başlangıçtaki yüzde 8'lik değerden düşük olmasına rağmen yüzde 1,5'lik hedef seviyesinin üzerinde kalıyor.

İkinci önerinin başlıca mimarı, Multicoin Capital'dan Vishal Kankani olarak biliniyor. Multicoin, Solana'nın en popüler staking havuzu olan Jito'da önemli bir pozisyona sahip. Aralık ayı verilerine göre Solana validatörlerinin yüzde 93'ünden fazlası, Jito'nun yazılımını kullanıyor.

Bloomberg Intelligence, SOL ETF'lerinin 2025'te onaylanma olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak öngörüyor. Varlık yöneticileri, düzenleyicilerden SOL ETF'lerin ABD borsalarında listelenmesine ve ETF'lerde kripto para staking'ine izin verilmesini talep ediyor.

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