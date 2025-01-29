Solana Blockchain ağı yeni rekorlar kırılıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Solana Blockchain ağı yeni rekorlar kırılıyor

Solana Blockchain ağı yeni rekorlar kırılıyor

Solana ağı üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa (DEX) Meteora, ocak ayında ulaştığı 33 milyar dolarlık işlem hacmiyle küresel pazar payının yüzde 9'unu ele geçirdi. Platform, bir önceki aya kıyasla 33 kat büyüme gösterdi. Bu performans, Solana Blockchain ağının DeFi alanındaki etkinliğini ortaya koyuyor.

29.01.2025 14:39
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Merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında önemli bir atılım gerçekleştiren Meteora, aralık ayındaki 990 milyon dolarlık işlem hacmini 33 kat artırarak küresel çapta ilk beş DEX arasına yerleşti. Bu başarı, Solana'nın yeni coin lansmanları için tercih edilen platform olma konumunu da güçlendiriyor.

Merkeziyetsiz Borsalar Arasında Güç Dengesi Değişiyor

Solana tabanlı Meteora'nın hızlı yükselişi, platformun önceki en yüksek hacim rekoru olan 4,5 milyar doları önemli ölçüde aştığını gösteriyor. Bu gelişme, Solana ekosisteminin DeFi alanındaki büyüyen etkisini yansıtıyor.

İlk beş DEX arasında üç platformun Solana üzerinde faaliyet göstermesi, ağın son haftalardaki gelişimini vurguluyor. Trump ile ilgili token işlemleri 24 saatlik hacme yaklaşık 300 milyon dolar katkı sağlarken, SOL/USDC işlem çifti 182 milyon dolarlık günlük hacimle liderliğini sürdürüyor.

Yeni coinlerin yüzde 96'sının Solana üzerinde piyasaya sürülmesi, platformun popülerliğini gösteriyor. Conor Grogan'ın analizine göre 2025 sonuna kadar 100 milyondan fazla tokenın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum, 2017-18 altcoin sezonundaki 3.000 coin sayısıyla karşılaştırıldığında, piyasanın sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırıyor.

Kripto Para, Blockchain, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana Blockchain ağı yeni rekorlar kırılıyor - Son Dakika

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