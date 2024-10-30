Solana Blockchain ağında yeni dönem: FDUSD global yolculuğuna devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana Blockchain ağında yeni dönem: FDUSD global yolculuğuna devam ediyor

Solana Blockchain ağında yeni dönem: FDUSD global yolculuğuna devam ediyor

First Digital Trust, FDUSD stablecoini Solana'ya taşıyarak Blockchain alanında büyük bir adım attı. Yüksek işlem hızı sunan bu yeni platform, FDUSD'nin global erişimini ve işlem verimliliğini artırıyor. Stablecoin pazardaki konumunu güçlendiren bu stratejik genişleme, finansal teknoloji sektöründe dikkatleri üzerine çekiyor.

30.10.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong merkezli First Digital Trust, FDUSD stablecoinin Solana Blockchain platformuna entegrasyonunu duyurdu. Yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme süreleri ile dikkat çeken Solana, FDUSD için yeni bir büyüme fırsatı sunuyor. Bu hamle, stablecoinin küresel erişimini artırırken finansal işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor.

FDUSD Solana'ya Adım Atıyor: Daha Hızlı ve Erişilebilir İşlemler Yolda

Hong Kong merkezli dijital varlık hizmet sağlayıcısı First Digital Trust, önemli bir adım atarak FDUSD stablecoininin Solana Blockchain ağına entegre edileceğini açıkladı. Bu gelişme, şirketin dijital para biriminin kullanım alanını genişletme stratejisinde yeni bir dönem başlatıyor.

Ethereum ve BNB Chain platformlarında halihazırda aktif olan FDUSD, Solana'nın sunduğu teknik üstünlüklerden yararlanmayı hedefliyor. First Digital Trust yetkilileri, Solana'nın yüksek işlem hacmi ve minimal gecikme sürelerinin, anlık ödeme sistemleri için ideal bir ortam sağladığını vurguladı.

2023'te piyasaya sürülen ve Hong Kong'un dijital varlık düzenlemelerine tam uyum sağlayan FDUSD, değerini ABD Hazine bonoları ve banka mevduatlarıyla koruma altına alıyor. Stablecoin, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla dördüncü büyük stablecoin konumuna yükseldi. Şu anda Ethereum, BNB Chain ve Sui Network'te işlem gören FDUSD'nin piyasa değeri 2,5 milyar doları aştı.

Bu başarıda, Binance'in FDUSD ile Bitcoin ve Ethereum alım satımlarında sunduğu komisyon indirimleri önemli rol oynadı. First Digital Trust, FDUSD'yi uluslararası piyasalarda daha erişilebilir kılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana Blockchain ağında yeni dönem: FDUSD global yolculuğuna devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:15:08. #1.12#
SON DAKİKA: Solana Blockchain ağında yeni dönem: FDUSD global yolculuğuna devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.