Solana Blockchain ağındaki memecoin trendi sona mı erdi? - Son Dakika
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Kripto Para

Solana Blockchain ağındaki memecoin trendi sona mı erdi?

Solana Blockchain ağındaki memecoin trendi sona mı erdi?

Solana ekosisteminde memecoin hareketliliği keskin düşüş yaşıyor. Günlük token lansmanları son bir ayda yüzde 50'den fazla azalarak 49.779'a geriledi. Platform üzerinde yaşanan Libra token skandalı ve artan düzenleyici baskılar, sektörün geleceğini şekillendiriyor.

21.02.2025 16:55
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Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın token lansmanlarıyla başlayan memecoin trendi artık sona yaklaşıyor. Solana'nın önde gelen token lansman platformu Pump.fun'da günlük işlem hacmi ve yeni token üretimi tarihi dip seviyelere ulaştı.

SEC Memecoin Dolandırıcılıklarına Karşı Özel Birim Oluşturdu

Solana (SOL) Blockchain ağında memecoin kaynaklı hareketlilik önemli ölçüde azaldı. Pump.fun platformu 19 Şubat'ta sadece 35.152 yeni token kaydetti. Bu sayı, platformun 2024 Noel döneminden bu yana en düşük seviyesini gösteriyor.

Platform gelirlerinde de keskin düşüş yaşandı. Dune Analytics verilerine göre gelirler, Kasım başından bu yana en düşük seviye olan 1,69 milyon dolara geriledi. Sektör uzmanları bu düşüşün arkasında artan düzenleyici baskılar ve memecoin dolandırıcılıklarının bulunduğunu belirtiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 20 Şubat'ta Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi'ni faaliyete geçirdi. Yeni birim, Blockchain ve kripto varlıklarla ilgili suistimalleri denetleyecek ve perakende yatırımcıların korunmasına öncelik verecek.

Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong gibi sektör liderleri, memecoin piyasasındaki aşırılıklara karşı uyarıda bulundu.

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