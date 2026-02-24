Solana Company, Asya-Pasifik bölgesinde staking altyapısı kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Solana Company, Asya-Pasifik bölgesinde staking altyapısı kurmaya hazırlanıyor

Solana Company, Asya-Pasifik bölgesinde staking altyapısı kurmaya hazırlanıyor
24.02.2026 12:50
Pantera Capital destekli Solana Company (NASDAQ: HSDT), Asya-Pasifik bölgesinde Solana staking ve doğrulayıcı operasyonlarını doğrudan destekleyecek bir altyapı inşasına başlıyor. "Pacific Backbone" adlı proje kapsamında Seul, Tokyo, Singapur ve Hong Kong arasında yüksek hızlı, düşük gecikmeli bir ağ kurulacak.

Pantera Capital'in genel ortağı Cosmo Jiang, Asya genelinde Solana staking ve doğrulama süreçlerini iyileştirmek için bir fırsat gördüklerini belirterek "Bu yatırım yol haritasının, Solana üzerinde varlık tutan ve inşa eden herkes için kritik olacağına inanıyoruz." dedi. Pantera, Summer Capital ile birlikte geçen eylülde şirketin 500 milyon doları aşan fonlama turuna liderlik etmişti.

PANTERA'DAN STRATEJİK DESTEK

Pacific Backbone projesi, APAC bölgesindeki ağ kapsama boşluklarını gidererek staking ve doğrulama maliyetlerini düşürmeyi, aynı zamanda piyasa yapıcılar ve yüksek frekanslı işlemciler için performansı artırmayı hedefliyor. Şirket, 2026'nın ikinci yarısından itibaren performans optimizasyonuna geçmeyi ve 12 ila 18 ay içinde likiditeyle ilgili yeni ürün ve hizmetler sunmayı planlıyor.

HİSSELERDEKİ SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Solana Company, ekim ayından bu yana 2,2 milyonun üzerinde SOL biriktirerek halka açık şirketler arasında en büyük ikinci SOL sahibi konumuna geldi. Ancak şirketin hisseleri pazartesi günü yüzde 8,3 değer kaybetti. HSDT, eylül ayında Solana odaklı stratejiye geçiş yaptığından bu yana yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşadı. Daha önce Helius Medical Technologies adıyla faaliyet gösteren şirket, nöroteknoloji ve medikal cihaz operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Solana Company, Asya-Pasifik bölgesinde staking altyapısı kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

