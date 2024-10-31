Solana DEX hacmi Ethereum Blockchain ağını üçe katladı - Son Dakika
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Kripto Para

Solana DEX hacmi Ethereum Blockchain ağını üçe katladı

Solana DEX hacmi Ethereum Blockchain ağını üçe katladı

Merkeziyetsiz borsa (DEX) ekosisteminde dengeler değişiyor. Solana DEX'lerinin haftalık işlem hacmi, Ethereum ana Blockchain ağının yüzde 168'ine ulaşarak rekor kırdı. Bu başarının arkasında Raydium'un pazar payını yüzde 7,6'dan yüzde 18,4'e çıkarması ve yeni nesil token işlemleri yer alıyor.

31.10.2024 11:29
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Kripto para sektöründeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Ekim ayında Solana'nın en büyük DEX'i Raydium 22,3 milyar dolar hacim kaydederken, Ethereum üzerindeki lider platform Uniswap 38 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi.

Ethereum Layer 2 Çözümleri Rekabette Yeni Dönem Başlatabilir

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Solana Blockchain ağı üzerindeki DEX'lerin toplam işlem hacmi, yılbaşından bu yana dikkat çekici bir artış gösterdi.

Pump.fun tokenları, Solana DEX platformlarının büyümesinde önemli rol oynuyor. Platform, yeni tokenların yüksek frekanslı işlemlerine olanak tanıyor. Truth Terminal adlı yapay zeka botunun Solana üzerinde token yayınlaması sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Uzmanlar, Ethereum'un Layer 2 çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte rekabetin farklı bir boyut kazanabileceğini vurguluyor. İki platform arasındaki işlem kalıpları ve kullanıcı davranışları farklılık gösteriyor. Raydium'un popüler havuzlarında yeni tokenlar öne çıkarken Uniswap'ta daha çok yerleşik token çiftleri tercih ediliyor.

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Son Dakika Kripto Para Solana DEX hacmi Ethereum Blockchain ağını üçe katladı - Son Dakika

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