Solana ekosisteminde köprü işlemleri rekor kırdı - Son Dakika
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Solana ekosisteminde köprü işlemleri rekor kırdı

Solana ekosisteminde köprü işlemleri rekor kırdı

Solana Blockchain ağının köprü hacimleri 2024'ün son çeyreğinden itibaren hızlı bir yükseliş gösterdi. Kasım ayından bu yana köprü işlemlerinde yaşanan artış, ağın toplam hacmini 10,1 milyar dolara taşıdı. Bu gelişme, bir önceki yıla göre yüzde 114'lük büyümeye işaret ediyor.

14.02.2025 18:18
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Solana ekosisteminde en çok tercih edilen varlık USDC olurken, 3,9 milyar dolarlık giriş ve 4,7 milyar dolarlık çıkış hacmiyle öne çıkıyor. Wormhole platformu 7,3 milyar dolarlık toplam hacimle pazar liderliğini sürdürüyor.

Solana Köprü Hacmi Bir Yılda Yüzde 114 Yükseldi

Solana Blockchain ağının köprü işlemleri özellikle 2024'ün son çeyreğinde ivme kazandı. Kasım ayında 1,1 milyar dolar olan aylık hacim, Aralık'ta 2,5 milyar dolara ve Ocak 2025'te 3,2 milyar dolara yükseldi.

Ethereum (ETH) yaklaşık 2 milyar dolarlık giriş ve çıkış hacimleriyle ikinci sırada konumlanırken, ağın yerel varlığı Solana (SOL) 1,5 milyar giriş ve 1 milyar dolar çıkış hacmiyle üçüncü sırada konumlanıyor.

Köprü platformları arasındaki rekabet kızışıyor. Wormhole'un rakibi deBridge, Şubat ayında haftalık hacimlerde yüzde 12'lik farkla öne geçmeyi başardı. Bu gelişme, Solana ekosistemindeki rekabetin artacağına işaret ediyor.

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