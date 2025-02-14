Solana ekosisteminde köprü işlemleri rekor kırdı

Kripto Para

Solana ekosisteminde en çok tercih edilen varlık USDC olurken, 3,9 milyar dolarlık giriş ve 4,7 milyar dolarlık çıkış hacmiyle öne çıkıyor. Wormhole platformu 7,3 milyar dolarlık toplam hacimle pazar liderliğini sürdürüyor.

Solana Köprü Hacmi Bir Yılda Yüzde 114 Yükseldi

Solana Blockchain ağının köprü işlemleri özellikle 2024'ün son çeyreğinde ivme kazandı. Kasım ayında 1,1 milyar dolar olan aylık hacim, Aralık'ta 2,5 milyar dolara ve Ocak 2025'te 3,2 milyar dolara yükseldi.

Ethereum (ETH) yaklaşık 2 milyar dolarlık giriş ve çıkış hacimleriyle ikinci sırada konumlanırken, ağın yerel varlığı Solana (SOL) 1,5 milyar giriş ve 1 milyar dolar çıkış hacmiyle üçüncü sırada konumlanıyor.

Köprü platformları arasındaki rekabet kızışıyor. Wormhole'un rakibi deBridge, Şubat ayında haftalık hacimlerde yüzde 12'lik farkla öne geçmeyi başardı. Bu gelişme, Solana ekosistemindeki rekabetin artacağına işaret ediyor.