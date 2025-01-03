Solana ekosisteminde yeni dönem

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Solana ekosisteminde önemli bir yere sahip olan Solayer, DeFiLlama verilerine göre en büyük 12. protokol konumunda yer alıyor. Ethereum'un popüler restaking protokolü EigenLayer'dan ilham alan platform, kullanıcılara stake ettikleri varlıklarını aktif olarak doğrulanan hizmetlerde (AVS) değerlendirme imkanı sağlıyor.

Solana Ekosisteminde Yeni Yönetişim Modeli

Solayer Labs tarafından X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan duyuruya göre protokolün gelişimini desteklemek üzere Solayer Vakfı hayata geçirildi. Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bu organizasyon, SVM ölçeklendirme protokollerinin geliştirilmesine odaklanacak.

SPL-2020 standardında çıkarılacak LAYER token, başlangıçta yönetişim tokenı olarak hizmet verecek. Token, ekosistem büyümesini ve protokol geliştirmesini hızlandırmak için kullanılacak. Tokenın kullanım alanlarıyla ilgili detaylar bu yıl içinde açıklanacak.

Polychain Capital, Binance Labs ve Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko gibi güçlü yatırımcılara sahip olan protokol, geçen ağustos ayında 12 milyon dolarlık yatırım topladı. LAYER tokenının dağıtımı üç aşamada gerçekleştirilecek ve ilk aşama Solayer Sezon 1'de uygun katılımcılar için başlayacak.