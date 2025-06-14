Solana ETF başvurularında kritik aşamaya geçildi

Kripto para ETF piyasası için önemli gelişme yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Solana ETF başvurularına yaklaşımı değişirken, yatırım firmasının Fidelity'nin ilk kez Solana ETF başvurusu yapması sektörde büyük ilgi uyandırdı.

SEC Solana ETF Sürecini Hızlandırıyor

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, SEC'in firmalardan belge güncellemesi talep etmesini kurumun onay verme olasılığının arttığının göstergesi olarak yorumluyor. Analist, spot Solana ETF'lerinin yayına geçmesi için iki ila dört aylık bir zaman çizelgesi öngörüyor.

SEC, potansiyel ihraççılara S-1 belgelerini güncellemeleri için resmi talepte bulunmuştu. Bu hamle, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinden sonra alternatif kripto para birimleri için yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.

VanEck, yenilediği başvurusunda muhtemel Solana ETF'sine staking özelliğini de ekledi. Bu gelişme, yatırımcıların staking getirisi kazanabileceği ETF ürünlerine olan talebin arttığını gösteriyor. Uzmanlar, Solana'nın daha dostane bir SEC yönetimi altında onay alma şansının daha iyi olduğunu düşünüyor.