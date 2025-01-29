Solana ETF için dört şirketten eş zamanlı başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana ETF için dört şirketten eş zamanlı başvuru

Solana ETF için dört şirketten eş zamanlı başvuru

Cboe BZX borsası, dört önde gelen varlık yönetim şirketi adına spot Solana ETF başvurularını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundu. Geçen yıl reddedilen başvuruların, Trump yönetiminin kripto para dostu yaklaşımıyla 2025'te onay alma şansı artıyor. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin başarılı lansmanı, sektörde yeni beklentiler oluşturuyor.

29.01.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında yeni bir ETF dalgası yaklaşıyor. Cboe BZX Exchange Inc., Canary, Bitwise, 21Shares ve VanEck olmak üzere dört önde gelen firma için spot Solana ETF başvurularını SEC'e yeniden iletti. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Solana ETF Başvuruları Yeniden Gündemde

Spot Solana ETF başvuruları için kritik süreç başladı. SEC'in onayladığı 19b-4 başvuruları, ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra değerlendirme süreci resmi olarak işleme girecek.

Geçen yıl SEC'in talebiyle geri çekilen başvurular, Trump yönetiminin kripto para piyasalarına yönelik olumlu tutumu nedeniyle bu kez daha güçlü bir onay şansına sahip.

Ocak 2024'te Bitcoin ETF'lerini ve sonrasında Ethereum ETF'lerini onaylayan SEC'in Solana konusundaki tutumu merak ediliyor. Kurumun Solana'yı emtia veya menkul kıymet olarak nasıl sınıflandıracağı, başvuruların kaderini belirleyecek.

Sektör uzmanları, 2025'te bir Solana ETF onayının gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana ETF için dört şirketten eş zamanlı başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:29:40. #1.11#
SON DAKİKA: Solana ETF için dört şirketten eş zamanlı başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.