Solana ETF onayı için kritik gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana ETF onayı için kritik gelişme

Solana ETF onayı için kritik gelişme
11.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEC'in spot Solana ETF başvurularında güncelleme talep etmesi, onayların dört ay içinde gelebileceği beklentisini artırarak SOL fiyatını yükseltti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Solana ETF başvurusu yapan şirketlerden kritik bir talepte bulundu. Kurumun S-1 formlarının güncellenmesini istemesi, piyasalarda potansiyel bir onayın habercisi olarak yorumlandı.

Spot Solana ETF'leri İçin Onay Tarihi Yaklaşıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Solana tabanlı spot borsa yatırım fonları için başvuruda bulunan şirketlerden S-1 formlarını yenilemelerini istedi. Düzenleyici kurumun bu talebi, kripto para piyasalarında Solana ETF'lerinin yakın dönemde onaylanabileceğine dair beklentileri artırdı. Konuya yakın kaynaklar, onay sürecinin hızlanabileceğini ve dört ay gibi kısa bir sürede tamamlanabileceğini öne sürüyor.

Kripto para sektöründe spot ETF başvuruları geçtiğimiz yıl Bitcoin ve Ethereum fonlarının onaylanmasının ardından ivme kazanmıştı. VanEck, Canary, Fidelity, 21Shares ve Grayscale gibi büyük yatırım şirketleri SOL, XRP ve diğer alternatif kripto varlıklar için çok sayıda fon başvurusunda bulunmuştu. SEC'in şu ana kadar alternatif kripto para fonlarına yeşil ışık yakmaması nedeniyle süreç uzamıştı. Geçtiğimiz ay Bitwise ve 21Shares'in Solana ETF başvurularında erteleme kararı alınmıştı.

Piyasa uzmanları, spot Solana ve XRP fonlarının onaylanma ihtimalinin güçlendiğini değerlendiriyor. Sektör analistleri, Temmuz ayına kadar Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP'den oluşan spot kripto varlık sepetlerinin piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyor. Bazı başvuruların son tarihlerinin Ekim ayında dolması bekleniyor. Uzmanlar, yeni fonların Bitcoin ETF'lerinin yakaladığı başarıyı tekrarlamasının zor olduğunu, Solana fonlarının bir milyar dolarlık hacme ulaşması durumunda bunun önemli bir başarı sayılacağını belirtiyor.

SEC'in güncelleme talebinin ardından Solana'nın fiyatı 158 dolardan 164 dolar seviyesine yükselerek yüzde 4 değer kazandı. Solana ekosisteminde faaliyet gösteren halka açık şirketlerin hisse senetleri de olumlu etkilendi. DeFi Development Corp. hisseleri 23 dolardan 27 dolara çıkarak yüzde 17 artış kaydederken, SOL Strategies hisselerinde yüzde 8,4 oranında yükseliş görüldü. Piyasa katılımcıları, SEC'in bu hamlesini spot Solana ETF'lerinin onayına giden yolda önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana ETF onayı için kritik gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:35:20. #7.13#
SON DAKİKA: Solana ETF onayı için kritik gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.