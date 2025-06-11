Solana ETF onayı için kritik gelişme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Solana ETF başvurusu yapan şirketlerden kritik bir talepte bulundu. Kurumun S-1 formlarının güncellenmesini istemesi, piyasalarda potansiyel bir onayın habercisi olarak yorumlandı.

Spot Solana ETF'leri İçin Onay Tarihi Yaklaşıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Solana tabanlı spot borsa yatırım fonları için başvuruda bulunan şirketlerden S-1 formlarını yenilemelerini istedi. Düzenleyici kurumun bu talebi, kripto para piyasalarında Solana ETF'lerinin yakın dönemde onaylanabileceğine dair beklentileri artırdı. Konuya yakın kaynaklar, onay sürecinin hızlanabileceğini ve dört ay gibi kısa bir sürede tamamlanabileceğini öne sürüyor.

Kripto para sektöründe spot ETF başvuruları geçtiğimiz yıl Bitcoin ve Ethereum fonlarının onaylanmasının ardından ivme kazanmıştı. VanEck, Canary, Fidelity, 21Shares ve Grayscale gibi büyük yatırım şirketleri SOL, XRP ve diğer alternatif kripto varlıklar için çok sayıda fon başvurusunda bulunmuştu. SEC'in şu ana kadar alternatif kripto para fonlarına yeşil ışık yakmaması nedeniyle süreç uzamıştı. Geçtiğimiz ay Bitwise ve 21Shares'in Solana ETF başvurularında erteleme kararı alınmıştı.

Piyasa uzmanları, spot Solana ve XRP fonlarının onaylanma ihtimalinin güçlendiğini değerlendiriyor. Sektör analistleri, Temmuz ayına kadar Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP'den oluşan spot kripto varlık sepetlerinin piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyor. Bazı başvuruların son tarihlerinin Ekim ayında dolması bekleniyor. Uzmanlar, yeni fonların Bitcoin ETF'lerinin yakaladığı başarıyı tekrarlamasının zor olduğunu, Solana fonlarının bir milyar dolarlık hacme ulaşması durumunda bunun önemli bir başarı sayılacağını belirtiyor.

SEC'in güncelleme talebinin ardından Solana'nın fiyatı 158 dolardan 164 dolar seviyesine yükselerek yüzde 4 değer kazandı. Solana ekosisteminde faaliyet gösteren halka açık şirketlerin hisse senetleri de olumlu etkilendi. DeFi Development Corp. hisseleri 23 dolardan 27 dolara çıkarak yüzde 17 artış kaydederken, SOL Strategies hisselerinde yüzde 8,4 oranında yükseliş görüldü. Piyasa katılımcıları, SEC'in bu hamlesini spot Solana ETF'lerinin onayına giden yolda önemli bir adım olarak değerlendiriyor.