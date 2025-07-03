Solana ETF\'si rekorla başlangıç yaptı

ABD kripto piyasasında dönüm noktası oluşturan bir gelişme yaşandı. REX-Osprey Solana + Staking ETF, piyasa açılışında tarihte ilk kez staking özelliği sunarak onay alan ETF oldu. Fon, diğer kripto ETF'lerinden farklı olarak 1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında düzenleniyor. Bu yaklaşım, kurumsal yatırımcılara geleneksel finansal araçlarla kripto dünyası arasında köprü kuruyor.

Analisti Solana ETF'si İçin Büyüme Öngörüyor

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, X (eski adıyla Twitter) platformunda açıkladığı verilere göre REX-Osprey Solana + Staking ETF yaklaşık 33 milyon dolar işlem hacmiyle günü kapattı. Balchunas, "bugünkü hacme" dayanarak bu miktarın ikinci gün ticaretinde 10 milyon dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Fonun en dikkat çekici özelliği, Anchorage Digital'i saklayıcı olarak seçilmesi oldu. Anchorage, dijital varlıkları hem saklama hem de staking yapma konusunda onaylanan tek federal düzenlemeli banka statüsüne sahip. Bu iş birliği kurumsal yatırımcılara güvenli bir çerçeve sunuyor.

SEC tarafından değerlendirilen diğer "staking ETF'lerinin" çoğundan farklı olarak, REX-Osprey ETF daha titiz menkul kıymetler rehberi olan 1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında tescil edildi. Bu yasa kapsamında yatırım araçları, varlıkları nitelikli bir saklayıcı ile tutmak zorunda.

Anchorage CEO'su Nathan McCauley duyuruda "Staking, kripto ETF hikayesinin bir sonraki bölümüdür." dedi. McCauley, "Bu lansman, kurumların düzenlenmiş bir paket içinde kripto ekosistemine tam erişim sağlanması konusunda büyük bir adım ileri anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

SEC'in ETF listelerini basitleştirecek genel rehberlik düşündüğü bildirilmesine rağmen ajansın geleneksel olarak katı listeleme standartlarını esnetme konusunda tamamen rahat olmadığı görülüyor. Bu durum, gelecekteki ETF başvuruları için önemli bir emsal oluşturuyor.