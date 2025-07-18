Solana ETF'si staking özelliğiyle kripto ETF pazarını değiştiriyor - Son Dakika
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Solana ETF'si staking özelliğiyle kripto ETF pazarını değiştiriyor

Solana ETF\'si staking özelliğiyle kripto ETF pazarını değiştiriyor
18.07.2025 14:12
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REX-Osprey Solana ETF'si lansmanından bu yana 222 milyon dolar işlem hacmi kaydetti. Fonun staking özelliği, Bitcoin ETF'lerinin aksine ağ ödüllerinden ek getiri sağlıyor. Yatırımcılar iki hafta içinde 69,7 milyon dolar net giriş yaptı. Anchorage Digital koruması güvenli yatırım ortamı sunuyor.

Kripto ETF pazarında yeni bir dönem başladı. Solana ETF'si, geleneksel Bitcoin ETF'lerinden farklı olarak staking özelliğiyle ek getiri sunuyor. Bu yenilik yatırımcıların fiyat artışından kazanç sağlamasına imkân sağlıyor. Ayrıca ağ doğrulama ödüllerinden de ek getiri elde edebiliyorlar.

Solana ETF'si 222 Milyon Dolar Hacimle Rekor Kırıyor

REX-Osprey Solana ETF'si 2 Temmuz'da piyasaya sürüldüğü ilk iki hafta içinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Fonun toplam işlem hacmi 222 milyon doları geçerken, yatırımcılar sadece bir gün çıkış yapmış durumda.

Solana ETF'sinin en büyük avantajı, dahili staking mekanizması sunması. Bu özellik, fonun SOL varlıklarını stake ederek ağ doğrulama faaliyetlerinden ödül kazanmasına olanak sağlıyor. Bitcoin'in proof-of-work konsensüs modeli nedeniyle Bitcoin ETF'leri benzer bir özellik sunamıyor.

Fonun güvenlik altyapısı da dikkat çekici özelliklere sahip. Anchorage Digital, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek federal yetkilendirilmiş kripto bankası olarak fon yönetimi hizmetini sağlıyor. Bu ortaklık, düzenleyici uyumluluk açısından önemli bir güvence sunuyor.

Solana ETF'sinin başarısı, kripto ETF pazarında yeni bir trend başlattı. Ethereum ve Bitcoin ETF'leri aynı dönemde sırasıyla 1 milyar dolar ve 3 milyar dolar giriş toplarken, Solana ETF'si de kendi kategorisinde güçlü bir başlangıç yaptı.

Proof-of-stake tabanlı bu yenilik, ETF yatırımcılarının kripto varlıklardan elde edebileceği getiri potansiyelini artırıyor. Staking ödülleri, fonun toplam performansına önemli katkı sağlayarak yatırımcılara ek bir gelir kaynağı sunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Solana ETF'si staking özelliğiyle kripto ETF pazarını değiştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Solana ETF'si staking özelliğiyle kripto ETF pazarını değiştiriyor - Son Dakika
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