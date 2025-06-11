Solana ETF süreci son aşamada

Kripto para düzenlemelerinde kritik bir dönemeçte olan ABD'de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Solana ETF başvuruları konusundaki yaklaşımı yakından izleniyor. Düzenleyici kurumun ihraççılardan belge güncellemesi talep etmesi, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasından sonra altcoin ETF'leri için de yeşil ışığın yaklaştığını gösteriyor. Bu gelişme, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Altcoin ETF'lerinde Solana Öncü Olabilir

Blockworks raporuna göre SEC, Solana ETF ihraççılarından S-1 başvuru belgelerini güncellemelerini talep etti. Bu hamle, düzenleyici onay sürecinin son evresine girildiğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor.

Bloomberg'ten kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, açıklamasında spot Solana ETF'lerinin iki ila dört ay içinde onaylanabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Balchunas, "Spot Solana ve XRP'nin çıkacağını düşünüyoruz, muhtemelen iki ay içinde. Temmuz'da Solana, XRP, Ethereum ve Bitcoin'li bir sepet olabileceğini düşünüyoruz " ifadelerini kullandı.

Analist ayrıca gelecek dört ay içinde spot ürünlerin çıkış yaşanacağını, ancak bunların Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine kıyasla çok daha küçük ölçekte etki yapacağını söyledi. Balchunas, "Solana'nın tam bir milyar dolar çekmesi şanslı olur, XRP de aynı şekilde" yorumunda bulundu.

Piyasa tepkisi beklenenden güçlü oldu. Solana'nın fiyatı Blockworks raporunun ardından yaklaşık 158 dolardan 166 dolara yüzde 5 sıçradı. Solana'ya maruz kalan şirket hisseleri de önemli kazançlar elde etti. DeFi Development Corp. hisse senedi yüzde 17 yükselirken, SOL Strategies hisseleri yüzde 8,4 değer kazandı.

SEC daha önce Bitwise ve 21Shares'den gelen spot Solana ETF başvurularında gecikme kararları almıştı. Şimdi ise ihraççılardan belge güncellemesi talep etmesi, sürecin hızlandığının önemli bir göstergesi sayılıyor.