Solana ETF süreci son aşamada - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana ETF süreci son aşamada

Solana ETF süreci son aşamada
11.06.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEC'in Solana ETF ihraççılarından S-1 belgelerini güncellemelerini talep etmesi, onay sürecinin son aşamaya geldiğinin güçlü işareti olarak değerlendiriliyor. Bloomberg analisti Eric Balchunas, spot Solana ETF'lerinin 2-4 ay içinde onaylanabileceğini öngörürken, SOL fiyatları haberin ardından yükselişe geçti. Yatırımcılar ETF onaylarının getireceği kurumsal ilgiyi fiyatlıyor.

Kripto para düzenlemelerinde kritik bir dönemeçte olan ABD'de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Solana ETF başvuruları konusundaki yaklaşımı yakından izleniyor. Düzenleyici kurumun ihraççılardan belge güncellemesi talep etmesi, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasından sonra altcoin ETF'leri için de yeşil ışığın yaklaştığını gösteriyor. Bu gelişme, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Altcoin ETF'lerinde Solana Öncü Olabilir

Blockworks raporuna göre SEC, Solana ETF ihraççılarından S-1 başvuru belgelerini güncellemelerini talep etti. Bu hamle, düzenleyici onay sürecinin son evresine girildiğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor.

Bloomberg'ten kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, açıklamasında spot Solana ETF'lerinin iki ila dört ay içinde onaylanabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Balchunas, "Spot Solana ve XRP'nin çıkacağını düşünüyoruz, muhtemelen iki ay içinde. Temmuz'da Solana, XRP, Ethereum ve Bitcoin'li bir sepet olabileceğini düşünüyoruz " ifadelerini kullandı.

Analist ayrıca gelecek dört ay içinde spot ürünlerin çıkış yaşanacağını, ancak bunların Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine kıyasla çok daha küçük ölçekte etki yapacağını söyledi. Balchunas, "Solana'nın tam bir milyar dolar çekmesi şanslı olur, XRP de aynı şekilde" yorumunda bulundu.

Piyasa tepkisi beklenenden güçlü oldu. Solana'nın fiyatı Blockworks raporunun ardından yaklaşık 158 dolardan 166 dolara yüzde 5 sıçradı. Solana'ya maruz kalan şirket hisseleri de önemli kazançlar elde etti. DeFi Development Corp. hisse senedi yüzde 17 yükselirken, SOL Strategies hisseleri yüzde 8,4 değer kazandı.

SEC daha önce Bitwise ve 21Shares'den gelen spot Solana ETF başvurularında gecikme kararları almıştı. Şimdi ise ihraççılardan belge güncellemesi talep etmesi, sürecin hızlandığının önemli bir göstergesi sayılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana ETF süreci son aşamada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:35:26. #7.13#
SON DAKİKA: Solana ETF süreci son aşamada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.