Solana ETF yarışında yeni dönem başladı - Son Dakika
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Kripto Para

Solana ETF yarışında yeni dönem başladı

Solana ETF yarışında yeni dönem başladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Solana ETF başvurularını değerlendirmeye aldı. 21Shares, Bitwise, Canary ve VanEck'in başvuruları Cboe BZX Exchange üzerinden sunuldu. Franklin Templeton'ın da Delaware'de tescil işlemlerini tamamlaması ile birlikte kurumsal ilgi artıyor

12.02.2025 12:37
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Kripto para piyasasında yeni bir dönem başlıyor. SEC'in spot Bitcoin ETF'lerinin ardından altcoin bazlı yatırım ürünlerine yönelik tutumu değişiyor. Bloomberg analistleri, Solana ETF'lerinin onaylanma olasılığını yüzde 70 olarak değerlendiriyor.

SEC Spot Solana ETF Başvurularını Kabul Etti

Kripto para piyasalarında kurumsal entegrasyon hız kazanıyor. Cboe BZX Exchange'in spot Solana ETF'leri için sunduğu kural değişikliği formları, SEC tarafından değerlendirmeye alındı. Bu gelişme, altcoin bazlı finansal ürünlerin önünü açabilir.

Grayscale'in mevcut Solana Trust'ını ETF'ye dönüştürme planları da dikkat çekiyor. Şirket geçen yıl Bitcoin Trust'ını ETF'ye dönüştürmeden önce benzer bir strateji uygulamıştı. SEC, Grayscale Solana Trust'ın ETF'ye dönüştürülmesi konusundaki kamuoyu görüşlerini topluyor.

Sürecin önündeki tek engel, Solana'nın yasal statüsü olabilir. SEC'in Solana'yı bir emtia veya menkul kıymet olarak değerlendirmesi, başvuruların geleceğini belirleyecek. Yeni yönetim altındaki düzenleyici kurumun daha esnek bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.

Kripto Para, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana ETF yarışında yeni dönem başladı - Son Dakika

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