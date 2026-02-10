Solana hazine şirketleri, büyük kayıplarla karşı karşıya - Son Dakika
Solana hazine şirketleri, büyük kayıplarla karşı karşıya

Solana hazine şirketleri, büyük kayıplarla karşı karşıya
10.02.2026 20:18
Hazine varlığı olarak Solana tutan halka açık şirketler, açıklanan alım maliyetleri ve güncel piyasa fiyatlarına göre 1,5 milyar doları aşan gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya. Şirketlerin büyük bölümü, token varlıklarının piyasa değerinin bile altında işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre hazine varlığı olarak Solana (SOL) tutan halka açık şirketler, açıklanan alım maliyetleri ile güncel fiyatlar arasındaki fark nedeniyle 1,5 milyar doların üzerinde gerçekleşmemiş kayıp taşıyor. Kayıplar, toplamda 12 milyonu aşkın SOL tokeni kontrol eden ve toplam arzın yaklaşık yüzde 2'sini elinde bulunduran küçük bir ABD borsası şirket grubunda yoğunlaşıyor. Kayıplar henüz gerçekleşmemiş olsa da hisse senedi piyasaları bu şirketleri çoktan yeniden fiyatladı ve çoğu, ellerindeki tokenlerin piyasa değerinin oldukça altında işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre Forward Industries, Sharps Technology, DeFi Development Corp ve Upexi'nin açıkladığı gerçekleşmemiş kayıp toplamı 1,4 milyar doları aşıyor. Solana Company alım maliyetlerini tam olarak açıklamadığı için gerçek toplam bunun da üzerinde olabilir. Rakamlar, kağıt üzerindeki kayıplar ile likidite baskısı arasındaki açığın büyüdüğüne işaret ediyor. Şirketlerden hiçbiri SOL satışına zorlanmamış olsa da daralan net varlık değeri (mNAV) çarpanları ve gerileyen hisse fiyatları, taze sermaye toplama kapasitelerini ciddi şekilde kısıtlıyor.

SOLANA HAZİNELERİNDE ALIMLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

CoinGecko'nun derlediği işlem verilerine göre SOL alımlarının büyük bölümü, birçok şirketin yüksek miktarlı ve yoğun alımlar gerçekleştirdiği temmuz - ekim 2025 döneminde yaşandı. O tarihten bu yana, en büyük beş Solana hazine şirketinden hiçbiri kayda değer yeni bir alım açıklamadı ve zincir üstü verilerde herhangi bir satış da kaydedilmedi.

En büyük SOL sahibi olan Forward Industries, ortalama 230 dolar maliyetle 6,9 milyonun üzerinde SOL biriktirdi. SOL'un 84 dolar civarında işlem gördüğü mevcut fiyatlarla Forward Industries'ın gerçekleşmemiş zararı 1 milyar doları aşıyor. Sharps Technology ise piyasa zirvesine yakın bir dönemde tek seferde 389 milyon dolarlık alım yaptı. Şirketin SOL varlıklarının güncel değeri yaklaşık 169 milyon dolara gerilerken, alım maliyetine kıyasla yüzde 56'nın üzerinde kayıp oluştu.

