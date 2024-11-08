Solana işlem hacminde Ethereum rekabeti kızışıyor

Kripto Para

Solana Blockchain ağında yaşanan güçlü memecoin aktivitesi ve işlem hacmindeki artış, kripto para biriminin performansını olumlu yönde etkiledi. Ekim ayında 123 milyonun üzerinde aktif adres sayısıyla yeni bir rekora imza atan Solana, bu dönemde işlem ücretlerinde zaman zaman Ethereum'u (ETH) geride bıraktı.

Solana 200 Dolar Seviyesini Test Ediyor

Presto Research araştırma analisti Min Jung, kripto piyasalarındaki son rallinin Donald Trump'ın seçim zaferi ve beklenen FOMC sonuçlarından kaynaklandığını belirtti. Jung'a göre bu gelişme, kriptoya daha dostane bir yönetimi işaret ediyor.

Solana'nın başarısında özellikle pump.fun tokenlarının etkisi öne çıkıyor. Raydium merkeziyetsiz borsası (DEX) geçen ay 30 milyar doların üzerinde işlem hacmi kaydetti.

Jung, Solana spot ETF onayı beklentisinin mevcut fiyat üzerinde anlamlı bir etki yaratmak için henüz erken olduğunu vurguladı. Analistin değerlendirmesine göre fiyat artışında dijital varlıklara yönelik olumlu politika beklentisi ve güçlü topluluk desteği daha etkili oluyor.