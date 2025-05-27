Solana kurucu ortağına Bitcoin şantajı - Son Dakika
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Kripto Para

Solana kurucu ortağına Bitcoin şantajı

Solana kurucu ortağına Bitcoin şantajı
27.05.2025 10:41
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Solana Labs Başkanı Raj Gokal, sistematik bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırganlar Migos'un 13 milyon takipçili Instagram hesabını ele geçirerek Gokal'ın pasaport ve sürücü belgesi görüntülerini yayınladı. Hackerlar 40 Bitcoin şantajı yapmış ve telefon numarasını ifşa ederek spam yapılmasını teşvik etmişti. Olay kripto sektöründeki güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Solana kurucusu Raj Gokal, geçen hafta yaşadığı sistematik saldırıların ardından bu sefer kişisel verilerinin ifşa edilmesiyle karşı karşıya kaldı. Saldırganlar önce Gokal'ın e-posta, sosyal medya ve diğer hesaplarına sızma girişiminde bulunmuş, başarısız olunca da daha agresif yöntemlere başvurmuştu.

Migos Hesabı Üzerinden Solana Kurucusunun Bilgileri Paylaşıldı

Pazartesi gecesi gerçekleşen hack olayında, Amerikan hip-hop grubu Migos'un resmi Instagram hesabı tamamen ele geçirildi. Saldırganlar hesap üzerinden yedi farklı gönderi yayınlayarak Gokal'ın sansürsüz pasaport ve sürücü belgesi fotoğraflarını paylaştı.

Yayınlanan görüntüler arasında Gokal'ın eşi olduğu iddia edilen kadının da sürücü belgesini tutan fotoğrafı bulunuyordu. Saldırganlar ayrıca Gokal'ın telefon numarasını da ifşa ederek takipçileri Solana kurucusunu "spam" yapmaya teşvik etti.

En dikkat çekici gönderilerden biri "40 BTC'yi ödemiş olmalıydın " mesajını içeriyordu. Bu ifade, Gokal'ın daha önce şantaja maruz kaldığını ve siber suçluların talep ettikleri Bitcoin ödemesini yapmadığını gösteriyor. Son gönderide ise Telegram grup sohbetine yönlendiren bir link paylaşılmıştı.

Instagram gönderileri bir saatten fazla platformda kaldıktan sonra Salı günü saat 00:12'de tamamen silindi. Gokal, 21 Mayıs tarihinde X platformunda saldırganların geçen hafta e-posta, sosyal medya, Google, Apple ve diğer hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını duyurmuştu.

Bu tür olaylar kripto para dünyasında giderek yaygınlaşıyor. Birden fazla ünlü ve etki sahibi kişi sosyal medya hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirilmesini yaşadı ve bu hesaplar çoğunlukla sahte kripto para reklamını yapmak ve takipçileri dolandırmak için kullanıldı.

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Son Dakika Kripto Para Solana kurucu ortağına Bitcoin şantajı - Son Dakika

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