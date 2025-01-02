Kripto Para

Yılın başlangıcı, bazı popüler kripto para birimlerinin işlem fiyatlarına önemli yükselişler eklemesine olanak sağladı. Bu yazının kaleme alındığı sırada Solana, son 24 saatte yüzde 8,84'lük bir artışla 208,68 dolardan işlem görüyor. Son yedi gün içinde ise fiyatında yaklaşık yüzde 10'luk bir büyüme kaydetti.

Solana'nın piyasa değeri, yazının yayımlandığı sırada 100,54 milyar dolar seviyesinde ve yüzde 8,71 artış gösteriyor. Gün içi işlem hacmi ise 3,81 milyar dolara ulaşarak yüzde 29 oranında bir artış kaydetti.

CoinMarketCap verilerine göre, Solana'nın şimdiye kadarki en yüksek işlem fiyatı 246,42 dolar olarak kaydedildi. Bu durum, önümüzdeki birkaç işlem seansında Solana'nın 23 Kasım 2024'te kaydedilen 263,83 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini kırabileceğine dair spekülasyonları artırdı.

Şu anda Solana fiyatları, 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Son zaman dilimlerinde ise belirgin bir boğa baskısı gözlemlendi.

Solana, Mart 2025'te 300 doları görür mü?

Solana fiyatı, Kasım sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş eğilimi gösteriyor. 264 dolardan başlayan bu düşüş, yüzde 14 oranında azalarak mevcut durumda 226 dolara geriledi. Ancak bu düşüş, iki yakınsayan trend çizgisi arasında sınırlı kaldığı için yükseliş eğilimini yeniden canlandırabilecek bir boğa bayrağı modeli oluşturdu.

Bu grafik yapısına göre, mevcut geri çekilme, yükseliş momentumunu yeniden canlandırmak için gerekli bir aşama olarak görülüyor. Eğer modelin üst trend çizgisi kırılmazsa, SOL fiyatı uzun bir düzeltme aşamasına girebilir ve 300 dolara doğru hareketini erteleyebilir.

Solana'nın fiyatını etkileyebilecek ve gelecekteki büyümesini destekleyebilecek bir dizi faktör bulunuyor. Kullanım ve benimsenme oranları bu faktörlerin başında geliyor. Solana ekosistemi hızla gelişiyor; platform üzerinde yeni projeler ve uygulamalar oluşturuluyor.

Artan benimsenme ve kullanım oranları, SOL fiyatında yükselişlere yol açabilir. Ayrıca, hızlı işlem süreleri ve düşük ücretler, Solana'yı hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Bununla birlikte, Solana piyasada yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Ethereum, Binance Smart Chain ve Polkadot gibi diğer akıllı kontrat platformları da pazar payı için mücadele ediyor.

Kripto paralarla ilgili düzenlemeler ve yasal gelişmeler de Solana'nın fiyatını etkileyebilir. Bunun yanında, piyasa duyarlılığı hızlı bir şekilde değişebilir ve kripto para piyasalarının dalgalı yapısı, fiyatlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırımcı tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.