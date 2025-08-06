Solana memecoin platformu Pump.fun liderliği geri aldı - Son Dakika
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Solana memecoin platformu Pump.fun liderliği geri aldı

Solana memecoin platformu Pump.fun liderliği geri aldı
06.08.2025 14:59
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Solana memecoin platformu Pump.fun, son 24 saatte 13.690 yeni token lansmanıyla rakibi LetsBonk'u geçerek liderliği yeniden ele geçirdi. PUMP tokenının yüzde 17,8 yükselişi platformun toparlanmasında etkili oldu. LetsBonk ise 87,7 milyon dolarlık işlem hacmiyle Pump.fun'ı geride bıraktı.

Solana ekosistemdeki memecoin platformları arasındaki rekabet yeni bir boyut kazandı. Pump.fun, LetsBonk'un son dönemki yükselişine karşı etkili net bir cevap vererek liderliğini yeniden teyit etti. Platformun başarısında, 600 milyon dolarlık ICO'sunun ardından düşüş yaşayan PUMP tokenıne yönelik geri alım programının etkisi dikkat çekiyor.

Solana Platformları Arasındaki Yarış Sürüyor

Dune Analytics verilerine göre memecoin platformu Pump.fun geçtiğimiz 24 saat içinde 13.690 yeni token lansmanı gerçekleştirirken, LetsBonk 13.392 lansman ile geride kaldı. Bu fark 298 token olarak hesaplandı.

İşlem hacmi açısından durum tersine döndü. LetsBonk günlük işlem hacminde 87,7 milyon dolarla öncülük, Pump.fun 82,4 milyon dolarlık hacimle takip etti.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Daha derin likidite ve geçmişe sahip eski başlatma platformu Pump.fun, PUMP tokenı momentum kazandıkça yakın zamanda LetsBONK.fun'ı yeniden geçti." dedi.

PUMP tokenının fiyat performansı dikkat çekici gelişmeler gösteriyor. CoinGecko verilerine göre PUMP, geçtiğimiz hafta yüzde 17,8 yükselişle şu anda 0,003247 dolardan işlem görüyor. Ancak token, ICO sonrası kaydedilen 0,006812 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden hâlâ yüzde 52 altında bulunuyor.

LetsBonk'un yükselişi, Bonk topluluğu desteği ve Raydium'un LaunchLab entegrasyonuna dayanıyor. Platform, ücret gelirinin yarısını BONK tokenlerını satın almak ve yakmak için kullanıyor.

Bu arada Solana'nın memecoin ağı liderliği Base gibi yeni rakiplerden tehdit görüyor. Coinbase destekli Layer 2 ağı Base'de lansman yapılan token sayısı son zamanlarda Solana'ya üstünlük kurmaya başladı.

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Son Dakika Kripto Para Solana memecoin platformu Pump.fun liderliği geri aldı - Son Dakika

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