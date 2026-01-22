Solana Mobile, Seeker telefon kullanıcılarına SKR token airdropu başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Solana Mobile, Seeker telefon kullanıcılarına SKR token airdropu başlattı

Solana Mobile, Seeker telefon kullanıcılarına SKR token airdropu başlattı
22.01.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana ekosisteminin mobil kolunu oluşturan Solana Mobile, yerel tokenı SKR için Airdrop sürecini başlattı. Seeker telefon sahipleri ve dApp Store'da aktif yer alan geliştiriciler, token talebinde bulunabiliyor.

Solana Mobile, kısa süre önce yaptığı duyuruda 100.000'den fazla kullanıcının SKR token talep edebileceğini açıkladı. Şirket, "Seeker ve SKR, mobil dünyada alternatif bir yol olduğuna dair bir bahis. Ağı kullananların ağa sahip olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Seeker telefon kullanıcıları, tokenlarını cihaza entegre cüzdan üzerinden talep edebilecek. Talep süresi 90 gün olarak belirlendi ve bu süre içinde alınmayan tokenlar havuza iade edilecek.

GELİŞTİRİCİLER DE KAPSAMA DAHİL

Duyuruya göre birinci sezonda dApp Store'a "kaliteli uygulama" yükleyen geliştiriciler de airdroptan yararlanabilecek. SKR, ekosistem genelinde kontrol, ekonomi, teşvik ve sahiplik mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Tokenın toplam arzı 10 milyar olarak belirlendi ve bu miktarın yüzde 30'u airdrop için ayrıldı.

Solana Mobile, airdrop alıcılarını tokenlarını stake etmeye teşvik ediyor. Şirket, her 48 saatte bir enflasyon olayı gerçekleşeceğini belirtiyor. SKR'ın enflasyon modeli lineer bir yapıda tasarlandı ve erken katılımcıları ödüllendirmeyi hedefliyor. Projenin resmi sitesine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 10'dan başlayacak ve her yıl yüzde 25 oranında azalacak. Oran yüzde 2 seviyesine ulaştığında sabitlenecek.

SEEKER'IN İKİNCİ SEZONU BAŞLIYOR

Token lansmanı, Seeker'ın ikinci sezon kampanyasının Çarşamba günü başlamasıyla aynı döneme denk geliyor. Yeni sezon kapsamında DeFi, oyun, ödemeler, alım satım ve DePIN alanlarında yeni uygulamalar, ödüller ve erken erişim fırsatları sunulacak.

Seeker, Solana Mobile'ın ilk ürünü Saga'nın ardından piyasaya sürülen Android tabanlı bir cihaz olarak öne çıkıyor. Cihaz, Seed Vault adlı donanım güvenlik çözümü ve entegre Solana dApp Store ile birlikte geliyor. Solana Mobile, Ağustos ayında Seeker için 150.000 ön sipariş aldığını ve 50'den fazla ülkeye teslimat yapacağını açıklamıştı.

Coingecko verilerine göre SKR, son 24 saatte yüzde 54 değer kazanarak 0,01062 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana Mobile, Seeker telefon kullanıcılarına SKR token airdropu başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:04:05. #7.11#
SON DAKİKA: Solana Mobile, Seeker telefon kullanıcılarına SKR token airdropu başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.