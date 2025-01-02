Solana Pump.fun satış baskısına direniyor

Kripto Para

Kripto para piyasasının önemli aktörlerinden Solana, yılın ilk gününde önemli bir sınavdan geçti. Pump.fun platformunun gerçekleştirdiği toplam 55 milyon dolarlık SOL satışına rağmen, fiyat 200 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

Polymarket Verileri Solana Yatırımcılarını Umutlandırıyor

Solana ekosistemi için kritik bir dönemeç yaklaşıyor. VanEck, Grayscale, 21Shares, Bitwise ve Canary Capital gibi dev varlık yönetimi şirketleri, spot Solana ETF başvurularıyla dikkat çekiyor.

Grayscale'in başvurusu için son tarih 23 Ocak olarak belirlenirken, diğer dört başvuru sahibi 25 Ocak'ta ilk kararı bekliyor. Piyasadaki iyimser hava, Polymarket verilerine göre ABD'de spot Solana ETF onay olasılığının yüzde 76'ya ulaşmasıyla güçleniyor.

Pump.fun'ın satış baskısına rağmen Solana'nın gösterdiği direnç, yatırımcıların güvenini artırıyor. Platform, 2024 yılında Kraken borsasına toplam 303 milyon dolar değerinde SOL transfer etti.

Ağustos ayında Brezilya'nın ilk Solana ETF'sini onaylaması, ABD'deki onay sürecine örnek oluşturuyor. Bitwise'ın Solana için 750 dolarlık fiyat hedefi belirlemesi, kurumsal ilginin boyutunu gösteriyor.