Solana (SOL) fiyatı için düşüş devam edecek mi? - Son Dakika
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Kripto Para

Solana (SOL) fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Solana (SOL) fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Solana (SOL) 2025'in başından bu yana sert bir düşüş yaşıyor. Verilere göre SOL son 30 günde yüzde 37,58 değer kaybederken memecoin piyasasındaki çöküş bu durumun temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlar, SOL fiyat hareketlerinin FTX krizinde yaşanan piyasa dinamiklerine benzediğini ve 105,21 dolarlık teknik destek seviyesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

26.02.2025 15:59
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PumpFun platformunda 25 Şubat'ta gerçekleşen yüzde 94'lük işlem hacmi düşüşü, Solana Blockchain ekosistemindeki memecoin piyasasını derinden etkiledi. SOL şu anda 142,03 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1,73 değer kaybetti. Dikkat çekici olan, SOL'un 20, 50, 100 ve 200 günlük EMA (Üstel Hareketli Ortalama) seviyelerinin altında seyretmesi ve teknik göstergelerin ayı piyasasını işaret etmesi oldu.

Solana Fiyatı Son 30 Günde Yüzde 37 Geriledi

52 haftalık dönemde en yüksek 294,33 dolar, en düşük 105,90 dolar seviyelerini gören kripto para birimi, şu anda tehlikeli bir bölgede hareket ediyor. Uzmanlar, fiyatların ayı bölgesine doğru ilerlemeye devam etmesi durumunda, yakın zamanda 105,21 dolarlık ilk destek seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Dune Analytics raporuna göre PumpFun platformundaki işlem hacminde 25 Şubat'ta eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşandı. Bu gerileme, sadece Solana'yla kalmayıp tüm memecoin piyasasını etkiledi. Neredeyse tüm memecoinler artık önemli teknik göstergelerin altında işlem görüyor.

Memecoin piyasasının toplam değeri 58,11 milyar dolara geriledi, bu da son 30 günde yüzde 43,13'lük bir kayıp anlamına geliyor. Aynı süreçte işlem hacmi de yüzde 10 azalarak 9,49 milyar dolara düştü.

Piyasa uzmanları, memecoin piyasasındaki istikrarsızlığın çeşitli nedenleri olduğunu söylüyor. Bunların başında binlerce coin ve tokenın piyasaya akın etmesi ve yatırımcıların gerçek projeleri sahte olanlardan ayırt etmekte güçlük çekmesi anlamına geliyor. Resmi Trump tokenının lansmanı sırasında yaşanan olaylar buna örnek olarak gösteriliyor. Söz konusu lansmanda, yatırımcıları yanıltmak amacıyla benzer isimlerle 6.000'den fazla proje piyasaya sürüldü ve ciddi kayıplara neden oldu.

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Son Dakika Kripto Para Solana (SOL) fiyatı için düşüş devam edecek mi? - Son Dakika

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