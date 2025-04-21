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Solana stake değeri ilk kez Ethereum'u geçti

Solana stake değeri ilk kez Ethereum\'u geçti

Solana ağının yerel tokenı olan SOL'un toplam stake edilmiş değeri açısından kısa süreliğine Ethereum'u geçti ve kripto dünyasında tartışma yarattı. Blockchain verileri, Solana ağında 505.938 benzersiz cüzdan sahibinden 53,9 milyar dolardan fazla değerinde SOL'un stake edildiğini ve yıllık %8,31 getiri elde edildiğini gösteriyor. Bu rakam, 20 Nisan'da kısa süreliğine Ethereum'un değerini aştı.

21.04.2025 11:49
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Son iki yılda SOL/ETH fiyat oranının 0,0088'den 0,0866'ya yükselerek neredeyse on kat artış göstermesi, Solana'nın piyasa performansını vurguluyor. Ancak bu başarının arkasındaki yüksek stake getirisi, Solana'nın DeFi ekosistemini olumsuz etkileyebileceği yönünde endişelere neden oluyor. Uzmanlar, yüksek getirinin kullanıcıları DeFi protokollerinden uzaklaştırabileceğini ve bu durumun Solana için olumlu değil olumsuz bir işaret olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar: Yüksek SOL Stake Getirisi Solana DeFi'yi Boğuyor

Solana ve Ethereum arasındaki rekabet, stake edilen token değerleri üzerinden yeni bir boyut kazandı. Stake işlemi bir kripto varlığın Blockchain ağının güvenliğini sağlamak için kilitli tutulma işlemidir. Beaconcha.in verilerine göre Ethereum şu anda 34,7 milyon stake edilmiş tokendan elde edilen 53,93 milyar dolar değerinde varlık güvence altında bulunduruyor.

Yüksek getiri oranlarının Solana Blockchain ağı üzerindeki etkisi ise tartışmalı bir konu haline geldi. DefiLlama verileri, Ethereum'da 21,5 milyar dolar değerinde likit stake edilmiş ETH tokenı olduğunu, buna karşılık Solana'da sadece 7,22 milyar dolar değerinde likit stake edilmiş SOL olduğunu gösteriyor.

Multicoin Capital yönetici ortağı Tushar Jain, Solana DeFi'nin engellenme sebebinin, "risksiz" yatırımdan daha düşük getiri sağlayan platformlara yatırım yapmanın mantıklı olmaması olduğunu vurguladı. Jain, "SOL/USDC AMM'de likidite sağlamanın mantıklı olmadığını, çünkü bu işlemin yüzde 5 kazandırırken, stake etmenin yüzde 7 kazandırdığını" ifade etti.

Sektör uzmanları ise Ethereum ağını güvence altına alan doğrulayıcı sayısının 1,06 milyon ile Solana'nın 1.243 doğrulayıcısına kıyasla oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ethereum araştırmacısı Dankrad Feist, kötü niyetli davranışları cezalandıracak bir mekanizma olmadığı için Solana stake etmenin gerçekte ağı güvence altına almadığını söyledi.

Solana Labs, slashing'in yani stake edilmiş varlıkları ceza olarak kesme işleminin zaten mümkün olduğunu, ancak bunun otomatik olmadığını ve saldırganın varlıklarının yalnızca tüm ağı yeniden başlatarak slashing edilebileceğini açıkladı. Solana CEO'su Anatoly Yakovenko, "korelasyonlu slashing" mekanizması (validatörlerin hatalı davranışları oranında cezalandırılması sistemi) için çabalıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Ethereum geliştiricileri ve araştırmacıları, Ethereum stake etmeyi merkeziyetsizleştirmenin yollarını araştırıyor. Ethereum'daki likit stake piyasasında Lido protokolünün yüzde 88'lik paya sahip olması, merkezileşme endişelerini artırıyor.

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Son Dakika Kripto Para Solana stake değeri ilk kez Ethereum'u geçti - Son Dakika

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