Solana stake fonlarına ilk kurumsal ilgi ARK Invest\'ten geldi

ARK Invest, Cointelegraph tarafından incelenen bir müşteri e-postasında, iki borsa yatırım fonunun (ETF) portföylerine stake edilmiş Solana maruziyeti eklediğini bildirdi. 21 Nisan itibarıyla, ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ve ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) isimli iki ARK fonu artık 3iQ'nun stake edilmiş Solana (SOL) tutan bir Kanada ETF'si olan Solana Staking ETF'sinin (SOLQ) hisselerini bulunduruyor.

ARK Fonları Solana Stake Yolunu Açtı

ARK Invest'in bu stratejik hamlesi, gelişen teknolojilere geniş maruziyet sunma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketin web sitesindeki bilgilere göre bu iki fon halihazırda Coinbase, Block ve Robinhood gibi kripto odaklı şirketlerin yanı sıra çeşitli spot kripto para birimlerinden oluşuyor.

ARK'a göre SOL ETF hisselerinin eklenmesi "ARKW ve ARKF'yi Solana'ya maruziyet kazanan ilk ABD listeli ETF'ler" konumuna taşıyor. Bu gelişme, Mart ayında varlık yöneticisi Volatility Shares'in finansal türevler kullanarak SOL'a maruziyet sunan iki ETF başlatmasının ardından geliyor. Ancak spot Solana ETF'leri hala ABD düzenleyicilerinden onay bekliyor.

Uzmanlar, Solana vadeli işlemlerinin yakın zamanda Chicago Mercantile Exchange (CME) gibi büyük bir ABD türev borsasında listelenmesinin, ABD SOL ETF listelerinin yakında geleceğine işaret ettiğini belirtiyorlar. Geçen hafta, 3iQ, Kanada'nın en büyük menkul kıymetler düzenleyicisi olan Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu'nun (OSC) onayını takiben Kanada'da Solana ETF'sini başlattı.

DefiLlama'dan alınan verilere göre Ethereum'dan sonra en popüler ikinci Blockchain ağı olan Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) 7 milyar doları geçiyor. Bu rakam, Ethereum Blockchain ağı için yaklaşık 45 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

ARK'ın kripto alanındaki yatırımları bununla sınırlı değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Temmuz 2024'te spot Ether ETF'lerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem görmesine onay verdi. Aynı ay içinde ARK, kripto odaklı bir fon ihraççısı olan 21Shares ile ortaklık kurarak, yaklaşık 4 milyar dolar net varlığa sahip bir spot Bitcoin fonu olan ARK 21Shares Bitcoin ETF'si (ARKB) başlattı.