Solana stake fonlarına ilk kurumsal ilgi ARK Invest'ten geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana stake fonlarına ilk kurumsal ilgi ARK Invest'ten geldi

Solana stake fonlarına ilk kurumsal ilgi ARK Invest\'ten geldi

ARK Invest, iki teknoloji odaklı ETF'sine stake edilmiş Solana maruziyeti ekleyerek kripto varlık stratejisini genişletti. 3iQ'nun Solana Staking ETF'si (SOLQ) aracılığıyla gerçekleştirilen bu hamle, ARKW ve ARKF fonlarını Solana'ya erişim sağlayan ilk ABD listeli ETF'ler konumuna getirdi. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Solana ekosistemine olan ilgisinin artışını gösteriyor.

22.04.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARK Invest, Cointelegraph tarafından incelenen bir müşteri e-postasında, iki borsa yatırım fonunun (ETF) portföylerine stake edilmiş Solana maruziyeti eklediğini bildirdi. 21 Nisan itibarıyla, ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ve ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) isimli iki ARK fonu artık 3iQ'nun stake edilmiş Solana (SOL) tutan bir Kanada ETF'si olan Solana Staking ETF'sinin (SOLQ) hisselerini bulunduruyor.

ARK Fonları Solana Stake Yolunu Açtı

ARK Invest'in bu stratejik hamlesi, gelişen teknolojilere geniş maruziyet sunma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketin web sitesindeki bilgilere göre bu iki fon halihazırda Coinbase, Block ve Robinhood gibi kripto odaklı şirketlerin yanı sıra çeşitli spot kripto para birimlerinden oluşuyor.

ARK'a göre SOL ETF hisselerinin eklenmesi "ARKW ve ARKF'yi Solana'ya maruziyet kazanan ilk ABD listeli ETF'ler" konumuna taşıyor. Bu gelişme, Mart ayında varlık yöneticisi Volatility Shares'in finansal türevler kullanarak SOL'a maruziyet sunan iki ETF başlatmasının ardından geliyor. Ancak spot Solana ETF'leri hala ABD düzenleyicilerinden onay bekliyor.

Uzmanlar, Solana vadeli işlemlerinin yakın zamanda Chicago Mercantile Exchange (CME) gibi büyük bir ABD türev borsasında listelenmesinin, ABD SOL ETF listelerinin yakında geleceğine işaret ettiğini belirtiyorlar. Geçen hafta, 3iQ, Kanada'nın en büyük menkul kıymetler düzenleyicisi olan Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu'nun (OSC) onayını takiben Kanada'da Solana ETF'sini başlattı.

DefiLlama'dan alınan verilere göre Ethereum'dan sonra en popüler ikinci Blockchain ağı olan Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) 7 milyar doları geçiyor. Bu rakam, Ethereum Blockchain ağı için yaklaşık 45 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

ARK'ın kripto alanındaki yatırımları bununla sınırlı değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Temmuz 2024'te spot Ether ETF'lerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem görmesine onay verdi. Aynı ay içinde ARK, kripto odaklı bir fon ihraççısı olan 21Shares ile ortaklık kurarak, yaklaşık 4 milyar dolar net varlığa sahip bir spot Bitcoin fonu olan ARK 21Shares Bitcoin ETF'si (ARKB) başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Kanada, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana stake fonlarına ilk kurumsal ilgi ARK Invest'ten geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:26:48. #7.13#
SON DAKİKA: Solana stake fonlarına ilk kurumsal ilgi ARK Invest'ten geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement