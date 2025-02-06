Solana tabanlı Jupiter'in sosyal medya hesabı ele geçirildi - Son Dakika
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Kripto Para

Solana tabanlı Jupiter'in sosyal medya hesabı ele geçirildi

Solana tabanlı Jupiter\'in sosyal medya hesabı ele geçirildi

Solana Blockchain ekosisteminin önde gelen merkeziyetsiz borsası Jupiter'in X platformundaki ana hesabı saldırısına uğradı. Saldırganlar, platformun kurucusunun takma adını kullanarak MEOW isimli sahte bir memecoini tanıttı. Birçok kullanıcı, saldırı sonucunda tokenlarını kaybettiklerini bildirdi.

06.02.2025 14:32
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Merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasının güvenlik sorunları devam ediyor. Jupiter'in sosyal medya hesabının ele geçirilmesi sonucu başlayan süreçte, saldırganlar MEOW ve DCOIN isimli sahte tokenları tanıtarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalıştı. Milyarlarca dolarlık likiditeye sahip protokolün yaşadığı bu olay, sosyal medya güvenliğinin önemini tekrar gündeme taşıdı.

Sahte Memecoin Paylaşımları Yatırımcıları Mağdur Etti

Solana ekosisteminin önemli DeFi protokollerinden Jupiter'in X (eski adıyla Twitter) platformundaki hesabı ele geçirildi. Saldırı sonrasında, hesaptan sahte memecoinleri tanıtan paylaşımlar yapıldı.

Jupiter Mobile, resmi X hesabından yaptığı açıklamada ana hesabın ele geçirildiğini bildirdi ve kullanıcıları paylaşılan linklere tıklamamaları konusunda uyardı.

Kripto girişim sermayesi şirketi GM Capital'in kurucusu Beanie, protokollerin milyarlarca dolarlık likiditeyi yönetirken sosyal medya güvenliğini sağlayamamasını eleştirdi.

Olay sonrasında birçok kullanıcı, sahte tokenlara yatırım yaparak Solana varlıklarını kaybetti. Jupiter ekibi, hesabın kontrolünü yeniden ele geçirdi ve müşteri fonları ile hazine varlıklarının güvende olduğunu duyurdu.

Kripto Para, Blockchain, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana tabanlı Jupiter'in sosyal medya hesabı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Solana tabanlı Jupiter'in sosyal medya hesabı ele geçirildi - Son Dakika
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