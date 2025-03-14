Solana topluluğu rekor katılımla radikal değişim teklifini reddetti

Solana ekosisteminde sabit enflasyon programını piyasa temelli dinamik bir modele dönüştürmeyi hedefleyen teklif başarısız olsa da süreç ekosistem için bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Multicoin Capital kurucu ortağı Tushar Jain'in 14 Mart'ta "sosyal bir stres testi" olarak nitelendirdiği oylama, farklı görüş ve çıkarların bir araya gelebildiği güçlü bir yönetişim mekanizmasının varlığını ortaya koydu. Topluluk, son 100 yıldaki ABD başkanlık seçimlerinden bile daha yüksek katılım oranıyla tarihe geçti.

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SIMD-228 teklifi, Solana'nın enflasyon sistemini sabit bir programdan dinamik, piyasa temelli bir modele dönüştürmeyi amaçlıyordu. Mevcut sistemde arz enflasyonu yıllık yüzde 8'den başlayıp yüzde 1,5'e ulaşana kadar her yıl yüzde 15 azalıyor. Yeni mekanizma, bazı tahminlere göre bunu yüzde 80'e varan oranda düşürebilirdi.

Oylama sonucunda stake edilen arzın yaklaşık yüzde 74'ü SIMD-228 teklifi için oy kullandı. 910 doğrulayıcı arasında gerçekleşen oylamada yüzde 43,6 lehte, yüzde 27,4 aleyhte oy verdi. Yüzde 3,3'lük bir kesim ise çekimser kaldı.

Teklifin reddedilmesine rağmen, Multicoin Capital'in kurucu ortağı Tushar Jain süreci büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Jain, bunun şimdiye kadarki en büyük kripto topluluk kararı oylaması olduğunu ve farklı görüşlere rağmen ağın bu testi geçtiğini vurguladı.

Solana'nın X hesabı ise seçmen katılımının son 100 yıldaki her ABD başkanlık seçiminden daha yüksek olduğunu paylaştı. Bu durum, kripto ekosistemlerinde demokratik karar alma süreçlerinin olgunlaştığını gösteriyor.

Solana Compass verilerine göre mevcut Solana enflasyonu yüzde 4,66 seviyesinde ve toplam arzın sadece yüzde 3'ü stake edilmiş durumda. Yüksek enflasyon, SOL fiyatında satış baskısını artırabilir ve ağ kullanımını caydırabilir.

Mevcut durumda SOL fiyatları oylamadan çok etkilenmedi ve yazı yazıldığı sırada günlük yüzde 1,5 düşüşle 125 doların hemen altında seyretti. Fakat memecoin furyasının sonlamasıyla son iki ayda yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti. Solana ağ geliri de yüzde 90'dan fazla azaldı.