Solana Vakfı başkanı, kripto oyunlara veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Solana Vakfı başkanı, kripto oyunlara veda etti

Solana Vakfı başkanı, kripto oyunlara veda etti
21.03.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana Vakfı Başkanı Lily Liu, Blockchain tabanlı oyun sektörünün geri dönüşünün mümkün olmadığını savundu. Sektöre akıtılan milyarlarca dolarlık yatırımın karşılığını veremediğine işaret eden açıklama, kripto oyun topluluğunda tartışma başlattı.

Liu, 21 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Blockchain üzerinde oyun geri gelmiyor." ifadesini kullandı. Açıklama, haftanın başında Polymarket'te paylaşılan ve Meta'nın metaverse yatırımlarından çekildiğini iddia eden bir gönderinin ardından geldi. Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta, şirket adını bile değiştirmesine rağmen 80 milyar dolarlık metaverse yatırımında kullanıcı çekme konusunda başarısız olmuştu.

Meta'nın vizyonu doğrudan Blockchain veya kripto içermese de şirketin stratejisi web3 oyun konseptleriyle önemli benzerlikler taşıyordu. Blockchain teknolojisi, kullanıcıların dijital varlıklara sahip olabileceği açık ve birbirine bağlı dijital dünyalar için temel altyapı olarak görülüyordu. Bitcoin ve Ethereum'un oyun için pahalı ve yavaş kabul edildiği ortamda Solana, düşük işlem maliyeti ve yüksek hızıyla kripto oyunu teknik olarak ölçeklenebilir kılabilecek ağ olarak öne çıkıyordu.

Liu'nun açıklaması kripto oyun topluluğunda karışık tepkiler aldı. Oyun tasarımcısı olduğunu belirten bir kullanıcı, "Eğer oyun derken dolandırıcılık tokenlerinin ardında hiçbir şey olmayan play-to-earn 'oyunları' kastediyorsanız, bunlar zaten geri gelmemeli." dedi. Ancak aynı kullanıcı, bu tür açıklamaların dikkatli ifade edilmediğinde Solana üzerinde çalışan oyun ekiplerini ve topluluklarını olumsuz etkileyebileceğini de ekledi.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM KARŞILIKSIZ MI KALDI?

Solana ağı üzerinde geliştirilmiş önemli projeler de bu tartışmanın merkezinde yer aldı. Star Atlas, Blockchain oyun alanının en iddialı projelerinden biri olarak Solana üzerinde kurulmuştu. Bir diğer proje Stepn ise erken dönemde umut vaat eden kullanıcı büyümesi yakalamıştı. Ancak eleştirmenler, Blockchain oyunlarının gerçek oyunculara hitap eden oynanış ve dünya tasarımı sunmak yerine insanlara oyun oynaması için ödeme yapan token ekonomilerine yaslandığını uzun süredir dile getiriyordu.

2021 yılındaki boğa piyasasında Axie Infinity'nin küresel çapta dikkat çekmesiyle zirveye ulaşan GameFi token değerleri o tarihten bu yana büyük ölçüde eridi. a16z, Framework Ventures ve Animoca Brands gibi fonların milyarlarca dolarlık yatırımlarına rağmen sektör beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Yine de bazı şirketler kripto oyun sektöründen vazgeçmiş değil. Mythical Games, FIFA ve Pudgy Penguins lisanslı mobil oyunlarını geliştirmeye devam ediyor. Şirketin CEO'su John Linden, "2018 ve 2019'da Blockchain'in sihirli formül olacağını gerçekten düşünüyordum. Ama artık sihirli formülün Blockchain olmadığını, onun üzerine inşa ettiğiniz şey olduğunu görüyoruz." sözlerini kullandı.

Gunzilla Games'in Off the Grid adlı nişancı oyunu ise Blockchain etkileşimini tamamen isteğe bağlı tutarak farklı bir yol izledi. Oyunun Blockchain sayfasında, "NFT tarafına dahil olmak istemezseniz olmak zorunda değilsiniz. Off the Grid'i herhangi bir oynanış kısıtlaması olmadan ücretsiz oynayabilirsiniz." ifadesi yer alıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana Vakfı başkanı, kripto oyunlara veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 22:34:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Solana Vakfı başkanı, kripto oyunlara veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.