Solana ve Ethereum staking ETF'leri onay aldı - Son Dakika
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Kripto Para

Solana ve Ethereum staking ETF'leri onay aldı

Solana ve Ethereum staking ETF\'leri onay aldı
31.05.2025 14:35
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BlackRock'ın "eksik" olarak nitelendirdiği staking özelliği nihayet kripto ETF'lere geliyor. REX Shares, yasal dolambaçlar kullanarak SEC'den Ethereum ve Solana staking ETF'leri için onay aldı. Analistler bu ürünlerin birkaç hafta içinde piyasaya çıkabileceğini söylüyor.

Kripto ETF piyasasında beklenen gelişme nihayet gerçekleşmek üzere. ETF uzmanı James Seyffart, REX Shares'in Ethereum ve Solana staking ETF'leri için yaptığı başvurunun "yakın" görünen lansmanına dikkat çekiyor. Firma, geleneksel ETF yapısından farklı olarak C-Corporation yapısını tercih ederek SEC'in 19b-4 sürecini atlatmayı başardı.

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ETF analistleri, REX Shares'in stratejisinin ETF dünyasında çok nadir görülen bir örnek olduğunu vurguluyor. Seyffart, X paylaşımında "Bu ETF'ler c-corp olarak yapılandırılmış. Bu ETF dünyasında çok nadir." diyerek durumun önemini belirtti.

REX Shares, başvuruda fonun "vergi amaçları için C-corporation olarak sınıflandırıldığını ve bu nedenle cari ve ertelenmiş vergi giderlerine maruz kalacağını" bildirdi. Şirket ayrıca "bu tür cari veya ertelenmiş vergi yükümlülükleri, varsa, Fonun Net Varlık Değerinde yansıtılacak" ifadesini kullandı.

Bu gelişme, SEC'in 21 Mayıs'ta Bitwise'ın Ethereum ETF'sine staking ekleme başvurusuna ilişkin kararını ertelemesinin ardından geliyor. O dönemde Seyffart, gecikmenin beklendiğini çünkü SEC'in "genellikle bir 19b-4 başvurusuna yanıt vermek için tam süreyi kullandığını" söylemişti.

Seyffart, ETF ürünlerinin "Cayman yan kuruluşları aracılığıyla" Ether ve Solana'ya spot maruziyeti kazanacağını açıkladı. ETF Store Başkanı Nate Geraci de benzer görüşleri paylaşarak Rex Shares'in "düzenleyici dolambaç" kullandığını söyledi.

BlackRock'ın dijital varlıklar başkanı Robbie Mitchnick, 20 Mart'ta firmanın Ethereum ETF'sini "muazzam bir başarı" olarak tanımlamış ancak önemli bir sınırlamayı kabul etmişti. Mitchnick, ETF'nin staking olmadan "daha az mükemmel" olduğunu belirtmişti.

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Son Dakika Kripto Para Solana ve Ethereum staking ETF'leri onay aldı - Son Dakika

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