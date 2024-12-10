SPK Başkanı Gönül\'den kripto para yasası hakkında dikkat çeken açıklama

Kripto Para

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlığın ilkokul öncesi dönemden itibaren eğitim müfredatına dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Gönül, Kripto Yasası ve dijital dönüşümün finans sektörü üzerindeki etkilerine değindi, finansal okuryazarlık konusunda yeni gelişmeleri paylaştı.

Türkiye'de Kripto Para Yasası ile Yeni Bir Döneme Giriliyor

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin düzenlediği 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın eğitim sistemine dahil edilmesinin önemine değindi.

"Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gönül, sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmelerin sektördeki rolüne dikkat çekti. Haziran ayında yürürlüğe giren Kripto Para Yasası ile birlikte SPK'nın yetki alanının genişlediğini belirten Gönül, dijital dönüşüm ve fintek uygulamalarının finansal geleceği şekillendireceğini vurguladı.

SPK'nın Mayıs ayında hayata geçirdiği Finansal Okuryazarlık Platformu'nun 100 bin kullanıcıya ulaştığını açıklayan Gönül, platform üzerinden katılımcılara sertifika verildiğini ifade etti. Platformun özellikle kadınlar ve gençlere yönelik tasarlandığını belirten Gönül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan iş birliğinin ardından KOSGEB ve İŞKUR ile de ortak çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Gönül, finansal okuryazarlık eğitiminin tüm eğitim kademelerinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ve bu eğitimlerin toplumsal dönüşümde önemli bir işlev göreceğini sözlerine ekledi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, çok yakın bir zamanda kripto para birimleriyle ilgili ikinci düzenlemeleri hayata geçireceklerini de dile getirdi.