SPK dev kripto para platformuna erişim engeli getirdi - Son Dakika
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SPK dev kripto para platformuna erişim engeli getirdi

SPK dev kripto para platformuna erişim engeli getirdi
03.07.2025 22:55
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz kripto varlık hizmeti verdiği gerekçesiyle küresel merkeziyetsiz borsa (DeFi) PancakeSwap'a erişim engeli getirdi. SPK'nın bu hamlesi ülkemizde lisanssız faaliyet gösteren platformlara ağır cezalar getirmeye devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, 3 Temmuz 2025 tarihinde yayımladığı bültenle Türkiye'deki kripto para piyasasını derinden etkileyecek bir karar aldı. Aralarında dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsalarından PancakeSwap'ın da bulunduğu tam 46 platforma, lisanssız faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Bu hamle, Türkiye'nin yeni kripto yasalarını ne kadar ciddiye aldığının en net göstergesi oldu.

PancakeSwap Türkiye'de Engellendi

Türkiye'nin finansal düzenleyici otoritesi olan Sermaye Piyasası Kurulu, ülkede lisanssız kripto varlık hizmeti sunan platformlara karşı yeni bir düzenleme hamlesi gerçekleştirdi. Kurulun 3 Temmuz 2025 tarihinde yayımladığı 2025/38 sayılı bülten kapsamında, küresel ölçekte önemli bir yere sahip olan merkeziyetsiz borsa PancakeSwap dahil olmak üzere toplam 46 internet sitesine erişim kısıtlaması uygulanması kararlaştırıldı.

Alınan bu karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde hayata geçirildi. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, söz konusu platformların Türkiye'de ikamet eden vatandaşlara internet aracılığıyla gerekli izinler alınmadan kripto varlık hizmeti sunduğu vurgulandı.

BNB Chain altyapısı üzerinde 2020 yılının Eylül ayında hizmete giren PancakeSwap, otomatik piyasa yapıcı sistemiyle işlem gören ve merkeziyetsiz finans sektöründe öncü konumda bulunan bir platform olarak öne çıkıyor. Güncel piyasa verilerine göre platformun haftalık işlem hacmi 14 milyar doları geçerken, tüm merkeziyetsiz borsa işlemleri içindeki payı yüzde 29,18 seviyesine ulaştı. Bu performans, PancakeSwap'ı Ethereum tabanlı en büyük rakibi Uniswap'ın önüne geçirerek sektörün lider platformu konumuna taşıdı.

Platformun yerel kripto para birimi CAKE, 741 milyon dolarlık piyasa değeri ile kripto para sıralamasında 84'üncü pozisyonda bulunuyor. Günlük işlem hacmi 63 milyon dolar seviyesinde seyreden PancakeSwap, kullanıcılarına token değişimi hizmetinin yanında staking, yield farming, likidite havuzu oluşturma ve NFT alım satım platformu gibi geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun attığı bu adım, Türkiye'nin kripto varlık sektörüne yönelik yeni düzenleyici yaklaşımının ne denli kararlı bir şekilde hayata geçirildiğini gözler önüne seriyor. Yürürlüğe giren yasal düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulundan faaliyet izni alması zorunlu hale getirildi. Bunun yanında, söz konusu platformların asgari 50 milyon Türk lirası sermaye ile anonim şirket statüsünde kurulması gerektiği belirtildi.

Ülkemizde yasal izin almadan faaliyet yürüten platform yöneticilerini bekleyen cezalar oldukça ağır. İlgili kanun hükümleri uyarınca, bu suçu işleyenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanabiliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SPK dev kripto para platformuna erişim engeli getirdi - Son Dakika

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