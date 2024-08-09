SPK kripto borsa kuruluş şartlarını açıkladı! Kripto piyasasında devrim gibi düzenleme - Son Dakika
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Kripto Para

SPK kripto borsa kuruluş şartlarını açıkladı! Kripto piyasasında devrim gibi düzenleme

SPK kripto borsa kuruluş şartlarını açıkladı! Kripto piyasasında devrim gibi düzenleme

Türkiye kripto para piyasasında yeni bir sayfa açıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto para borsalarını düzenleyerek yatırımcıların güvenliğini ve sektörün şeffaflığını artırmayı hedefliyor. Düzenlemedeki 50 milyon TL sermaye ve şeffaf ortaklık yapısı gibi yeni şartlar, sektördeki güveni pekiştiriyor.

09.08.2024 22:42
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Türkiye'de kripto para piyasası yeni bir döneme giriyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto para borsalarının faaliyetlerini düzenleyen kapsamlı bir çerçeve açıkladı. Bu düzenlemeler, sektörün şeffaflığını artırırken yatırımcıların güvenliğini sağlamayı ve piyasanın sağlıklı işleyişini desteklemeyi hedefliyor.

SPK'dan Kripto Borsalara Sermaye ve Şeffaflık Şartı

Türkiye'nin finans dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ülkemizde hizmet verecek kripto para borsalarının faaliyetlerini düzenleyen yeni bir çerçeve açıkladı. Bu hamle, dijital varlık piyasasının güvenilirliğini artırmayı ve yatırımcı haklarını korumayı hedefliyor.

Yeni düzenlemeler, kripto para platformlarının yapılanmasında köklü değişiklikler öngörüyor. Düzenlemeye göre Türkiye'de hizmet verecek kripto para borsaları artık anonim şirket statüsünde olacak. Şeffaflığı artırmak amacıyla, şirket hisselerinin sahiplerinin adlarının açıkça belirtilmesi zorunlu kılınıyor. Bu sayede, hissedarların kimlikleri net bir şekilde belirlenebilecek.

Finansal sağlamlığı garanti altına almak için bu şirketlerin kuruluş aşamasında en az 50 milyon TL nakit sermaye göstermeleri gerekiyor. Kripto para borsalarının, borçlar düşüldükten sonra kalan özsermayenin de aynı tutarda olması şartı getiriliyor.

Şirketlerin kimliklerini net bir şekilde ortaya koymaları için unvanlarında "kripto varlık alım satım platformu" ifadesini kullanmaları zorunlu tutuluyor. Çerçevede faaliyet alanları da sınırlandırılıyor. SPK'nın düzenlemesine göre sadece kripto varlıklarla ilgili işlemler ve bunlara bağlı saklama hizmetleri sunabilecekler.

Yönetim kadrosuna ilişkin de yeni kriterler belirlendi. En az üç kişiden oluşacak yönetim kurulunun çoğunluğunun dört yıllık üniversite mezunu olması gerekiyor. Kurucu, ortak ve yöneticilerin mali durumlarının sağlam olması, iflas etmemiş olmaları ve ciddi suçlardan hüküm giymemiş olmaları şartı aranıyor.

SPK, mevcut kripto para borsalarına da bir geçiş süreci tanıdı. Bu şirketlerin 8 Kasım 2024'e kadar yeni düzenlemelere uyum sağlamaları ve gerekli başvuruları yapmaları gerekiyor. Bu süre zarfında şirketler faaliyetlerine devam edebilecekler.

Bu düzenlemeler, Türkiye'deki kripto para piyasasının daha güvenilir ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor. Yatırımcıların korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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SON DAKİKA: SPK kripto borsa kuruluş şartlarını açıkladı! Kripto piyasasında devrim gibi düzenleme - Son Dakika
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