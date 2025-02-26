SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik

Kripto Para

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Türkiye'nin kripto varlık ekosistemi hızla büyümeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) güncel listelerinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmak için başvuran şirket sayısı 88'e ulaşırken, tasfiye sürecine giren kuruluş sayısı 17 olarak kayıtlara geçti. Geleneksel bankacılık kurumlarının da 'saklama hizmeti' başvurularıyla sektöre adım atması, dijital varlık alanının Türkiye'deki geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de Kripto Para Ekosisteminde Tasfiyeler ve Yeni Katılımlar Sektörü Şekillendiriyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin güncel listelerini kamuoyuyla paylaştı. Yenilenen verilere göre, kripto varlık alanında faaliyet göstermek üzere başvuran şirket sayısı 88'e ulaşırken, sektörden çekilme kararı alarak tasfiye sürecine giren kuruluş sayısı 17 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, Türkiye'nin dijital varlık ekosisteminin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Listede dikkat çeken isimler arasında Binance TR (BN Teknoloji AŞ), CoinTR, BTCTurk Kripto (Eliptik Yazılım), Paribu gibi yerli aktörler ile Bybit Türkiye (Narkasa Yazılım), OKX TR, MEXC ve KuCoin TR (Kuturk Bilişim) gibi küresel platformların Türkiye operasyonları yer alıyor. Bunların yanı sıra, sektörde yaşanan en çarpıcı gelişmelerden biri de geleneksel bankacılık kurumlarının kripto varlık alanına gösterdiği ilgi oldu. Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar "saklama hizmeti" başvurularıyla listelerde kendilerine yer buldu.

Öte yandan, SPK'nın "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde Coinbase Turkey, QNB Dijital Varlıklar, Finceptor, Birgate Teknoloji ve WooTR (KRNS Bilişim) gibi şirketler yer alıyor. Uzmanlar, bu durumu sektördeki rekabet artışı ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamakta karşılaşılan zorluklarla ilişkilendiriyor.

SPK, yayımladığı listelerin yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığını ve yetkilendirme anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 11. maddesi kapsamında oluşturulan bu listeler, şirketlerin yasal çerçeveye uyum süreçlerini yansıtıyor.

Kripto varlık ekosisteminin Türkiye'deki gelişimi hem yerel girişimlerin hem de küresel aktörlerin pazara olan ilgisini ortaya koyuyor. Sektörde yaşanan konsolidasyon süreci ve özellikle bankacılık kurumlarının dijital varlık alanındaki adımları, önümüzdeki dönemde kripto varlıkların finansal sisteme entegrasyonunu hızlandırabilecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Başvuru sürecindeki şirket sayısının artışı, Türkiye'nin bölgesel bir kripto varlık merkezi olma potansiyelini desteklerken, tasfiye sürecindeki kuruluşların varlığı da sektörde sağlıklı bir "doğal eleme" mekanizmasının işlediğini gösteriyor. Müşteri varlıklarının güvenliği, siber güvenlik standartları ve şeffaf raporlama gibi düzenleyici kriterleri karşılayabilen şirketlerin uzun vadede pazarda kalıcılık sağlayabileceği öngörülüyor.